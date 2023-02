Antonella contro Giaele al GF Vip: “Senza personalità”/ Lei sbotta: “Parli male di me poi mi chiedi i tacchi”

Antonella Fiordelisi contro Giaele De Donà al Grande Fratello Vip: scoppia la lite!

Antonella Fiordelisi protagonista del finale di questa nuova diretta del Grande Fratello Vip. La concorrente finisce ancora una volta al centro di una serie di attacchi e scontri: il primo con Micol Incorvaia, il secondo invece con Giaele De Donà. Quest’ultima, chiamata a fare la sua nomination palese, nomina proprio la Fiordelisi, tirando in ballo degli atteggiamenti incoerenti che avrebbe avuto Antonella.

Giaele spiega che Antonella Fiordelisi si sarebbe riavvicinata a lei e avrebbe fatto anche l’amica, finendo per chiederle un paio di scarpe col tacco. Tuttavia, pochi giorni dopo, ha scoperto che proprio Antonella ha parlato male di lei in un confessionale che, nelle tempistiche, coincide con questo suo atteggiamento da amica. Antonella nega l’accusa ma Giaele insiste, definendola ancora incoerente e non del tutto sincera. La lite tra le due continua in salotto ed è qui che arriva la stoccata di Antonella che sembra dare ragione a Giaele: “Non hai ancora una personalità tutta tua, col tempo forse la avrai”, le dice.

