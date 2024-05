Antonella D’Alessio, chi è la moglie di Rosario Miraggio e nipote di Gigi D’Alessio/ Dolce dedica sui social

Chi è Antonella D’Alessio, la moglie di Rosario Miraggio

Antonella D’Alessio è la donna con cui da anni Rosario Miraggio vive una splendida storia d’amore. Bellissima e molto attiva sui social dove pubblica anche post dedicati al lavoro del marito, Antonella D’Alessio è sposata da anni con Rosario Miraggio e con lui ha avuto due splendidi bambini a cui dedica tutto il suo tempo. Antonella D’Alessio non è solo la moglie e la mamma dei figli di Rosario Miraggio ma è anche la sua prima fan avendo creduto nel suo talento prima ancora che arrivasse il grande successo nazionale. Molto presente nella vita del marito, lo supporta in tutte le sue scelte professionali avendo avuto in famiglia un altro artista.

Mattia Faraoni: “Mia figlia mi dà una carica di amore”/ “Che onore difendere il titolo mondiale a Roma”

Antonella D’Alessio, infatti, è la nipote di Gigi D’Alessio e tra le varie foto che è possibile trovare sul suo profilo Instagram, spuntano anche quelli in compagnia proprio dell’artista napoletano ma anche con il cugino Claudio ovvero il primogenito di Gigi D’Alessio.

Rosario Miraggio e la dedica della moglie Antonella D’Alessio

Bellissimi e innamoratissimi, Rosario Miraggio e la moglie Antonella D’Alessio stanno insieme da quando erano giovanissimi. I due sono praticamente cresciuti insieme coronando, poi, il loro amore, con il matrimonio e la nascita dei loro splendidi figli. Nonostante i tantissimi impegni lavorativi, Rosario Miraggio riesce ad essere molto presente in famiglia e a concedersi con la moglie e i suoi bambini anche vacanze rilassanti.

Chi sono Caterina e Giovanni, genitori di Marco Maddaloni/ Il padre: “Rischiavo una strada pericolosa…”

Sono diverse, infatti, le foto pubblicate da Antonella D’Alessio insieme al marito scattate sia in occasioni speciali come il giorno di San Valentino o il compleanno che durante le vacanze in famiglia e proprio a corredo di una foto scattata in tale contesto, Antonella ha dedicato delle splendide parole al marito. “Perché tu sei il loro amore”, ha scritto in occasione della Festa del papà utilizzando una foto di una vacanza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA