Chi sono Antonella D'Angeli, moglie di Andy Luotto e i figli Steven, Silvia, Eugene

La sua carriera è cominciata in Italia negli anni Settanta e ben presto il suo talento lo ha reso uno dei comici e attori più riconosciuti e apprezzati. Andy Luotto, però, è nato negli Stati Uniti e più precisamente a New York. Dopo aver studiato cinematografia ed essersi laureato nel 1972, Luotto ha cominciato a lavorare come doppiatore per film italiani negli Stati Uniti. Proprio in Italia fu scoperto da Renzo Arbore che gli propose i suoi primi ruoli: nel 1976 è stato ad esempio spite de “L’altra domenica”. Ma cosa sappiamo invece della vita privata di Andy Luotto? Nel 1991, l’attore e comico ha sposato Antonella D’Angeli.

Giorgia Guglielman, fidanzata di Claudio Amendola/ Costumista, l'amore nato sul set

Nel libro “Faccia da chef” del marito, la moglie di Andy Luotto ha scherzato: “Tutto avrei immaginato ma non che sposandolo, avrei trovato uno chef che fa l’attore nel tempo libero e non viceversa”. Andy, infatti, si è specializzato sempre più nell’ambito della cucina, dedicandosi alla creazione di deliziosi piatti, abbandonando mano a mano la tv per inseguire la passione del cibo. Insieme alla moglie, l’attore e per l’appunto chef, ha avuto tre figli: Silvia, Steven ed Eugene.

Ciao Darwin 9, puntata 23 agosto 2025: Trattorie Vs Stellati (replica)/ Madre Natura: Amendola sfida Luotto

Antonella D’Angeli, moglie di Andy Luotto: chi è? Cosa fanno i loro figli

Sono pochissime le informazioni che abbiamo sul conto di Steven, Silvia ed Eugene, i figli di Andy Luotto. I ragazzi non sembrano infatti aver seguito le orme del papà in tv, anzi: sarebbero molto riservati e poco inclini al gossip e alle luci della ribalta. Sappiamo, però, che almeno uno di loro ha reso nonno Andy Luotto perché sul suo profilo Instagram ci sono scatti in compagnia della nipotina Eliana, ma non è esplicitato di chi sia figlia. Quel che è certo è che comunque Antonella D’Angeli, moglie di Andy Luotto, ha costruito con il comico una splendida famiglia che è rimasta unita negli anni.