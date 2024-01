Antonella De Iuliis, chi è la moglie di Gigi Marzullo/ “Matrimonio dopo 20 anni insieme perché…”

Chi è Antonella De Iullis, la moglie di Gigi Marzullo

Antonella De Iullis è la donna che, da più di vent’anni, è accanto a Gigi Marzullo. Una storia importante che la coppia ha sempre vissuto con molta discrezione, ma chi è davvero Antonella De Iullis? Classe 1958, la moglie di Gigi Marzullo è nata a Roma e si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss. Conclusi gli studi, per un periodo, ha lavorato al Fondo Sociale Europeo a Bruxelles. Oggi ricopre il ruolo di dirigente dell’azienda Sviluppo Italia.

Il fatidico incontro che ha dato il via ad una storia bella e importante è avvenuto alla fine degli anni Novata. I due, tuttavia, hanno aspettato vent’anni prima di convolare a nozze pronunciando il fatidico sì il 15 ottobre 2018 nel comune di Nusco, ad Avellino.

Antonella De Iullis e Gigi Marzullo: perché hanno aspettato 20 anni prima di sposarsi

Vent’anni di vita insieme prima di decidere di fare il grande passo del matrimonio, ma perché la coppia ha aspettato tanto prima di pronunciare il fatidico sì? “Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala”, le parole del giornalista nel corso di un’intervista.

E sui motivi che l’hanno spinto a pronunciare il fatidico sì, lo stesso Marzullo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha detto: “Sapevo che lei ci teneva, anche se era già stata sposata. Ha fatto tutto Ciriaco De Mita, che teorizzava come l’alternativa al matrimonio fosse peggio del matrimonio stesso. Una sera al Premio Agnes eravamo tutti a tavola e ritirò fuori l’argomento. Io allora dissi: ma se ci sposiamo chi paga? E lui: me ne occupo io, facciamo a casa nostra. E così avvenne”.











