ANTONELLA DE IULIIS, MOGLIE GIGI MARZULLO/ “Lei si prende i suoi spazi, mi ha capito”

Siamo abituati a vedere Gigi Marzullo nel ruolo di colui che fa le domande. Qualche volta, però, è stato anche lui a fornire delle risposte interessanti sulla sua vita privata: ad esempio sull’amore che da oltre 20 anni lo lega alla moglie Antonella De Iuliis. I due si sono sposati nel settembre del 2018 a Nusco, il comune in provincia di Avellino noto per essere quello che ha dato i natali all’ex leader DC, Ciriaco De Mita, il quale, in qualità di sindaco, ha officiato la cerimonia civile in municipio. Testimoni di nozze: Adriano Galliani e Flavio Cattaneo, quest’ultimo accompagnato da Sabrina Ferilli. Il fatidico sì è stato pronunciato dai due in una cerimonia molto riservata, tenuta segreta fino all’ultimo momento, a conferma ulteriore di quanto i due tengano a custodire intatta la loro sfera privata.

ANTONELLA DE IULIIS, MOGLIE DI GIGI MARZULLO

Ci certo c’è che Antonella De Iuliis è riuscita dove tutte le altre donne hanno fallito. Ad ammetterlo, in un’intervista al Corriere della Sera precedente al matrimonio, è stato lo stesso Gigi Marzullo: “Sono stato molto inquieto in passato. Da quasi vent’anni sto con Antonella, lei mi ha reso più stabile. Non posso dire di essere stato o di essere geloso, perché ho un concetto di me molto alto, sarebbe un’affermazione insincera. Però sono un uomo difficile, tanto difficile. Per dire, a casa mia non si cucina mai. Solo forno a microonde, la cucina è chiusa, mai usata, intatta. Anche l’acqua per la pasta la facciamo bollire nel microonde. Perché? Non sopporto gli odori molesti, non sopporto lo sporco. Antonella mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre”. Insomma: l’amore che vince sulle manie…



