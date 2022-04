Antonella De Iuliis, moglie Gigi Marzullo/ “Paziente e buona. 20 anni insieme e…”

Gigi Marzullo, giornalista, conduttore e personaggio televisivo italiano molto amato dal pubblico, è uno dei volti più conosciuti della tv. Nonostante la sua notorietà, non tutti conoscono i dettagli della sua vita privata e non sanno chi è, nella sfera intima, Marzullo. Il giornalista è infatti molto riservato e non parla molto spesso di sé e della sua famiglia. Nonostante ciò, si conoscono alcuni particolari della sua vita privata. Dal 2018, dopo un rapporto che durava ormai da vent’anni, il conduttore ha sposato Antonella De Iuliis. La moglie di Marzullo è una donna molto forte e allo stesso tempo buona e paziente, come l’ha descritta lui stesso.

Il loro rapporto va avanti dunque ormai da quasi venticinque anni, ma nonostante il loro sia un amore saldo e solido, i due non hanno messo al mondo altri figli. Prima di conoscere Marzullo, Antonella De Iuliis era diventata già mamma di un ragazzo, che il giornalista ha cresciuto come se fosse suo figlio, senza rimpianti per non averne di biologici:“Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala”.

Chi è Antonella De Iuliis, moglie di Marzullo

Nata a Roma nel giugno del 1958, Antonella De Iuliis si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss e per un periodo di tempo ha lavorato al Fondo Sociale Europeo a Bruxelles. Oggi ricopre il ruolo di dirigente dell’azienda Sviluppo Italia. La coppia si è conosciuta alla fine degli anni Novanta ed è rimasta insieme per vent’anni prima di pronunciare il “sì”. I due si sono sposati il 15 ottobre 2018 nel comune di Nusco, ad Avellino. Tra i testimoni della coppia, Adriano Galliani e Flavio Cattaneo, mentre il giornalista è stato accompagnato da Sabrina Ferilli.

Ma chi è nella vita Antonella? A raccontare la moglie, è stato il giornalista: “Io penso che un uomo e una donna non possano amarsi nel senso di innamoramento per tutta la vita, noi siamo fatti per stare insieme agli altri ma è uno sforzo quotidiano e io non sono tanto bravo da sforzarsi così tanto. Lei è paziente, la cosa che più mi ha conquistato, oltre all’aspetto estetico, è la sua bontà: lei è buona, a volte è troppo buona. Penalizza se stessa per aiutare gli altri, io anche sono buono ma non penalizzo me stesso“. Il matrimonio è stata la naturale prosecuzione di un rapporto: “Non c’è stata una proposta di matrimonio, ma una presa d’atto. Dopo 20 anni che si sta insieme ci si guarda negli occhi e si capisce che l’ultimo pezzo della propria vita si può anche fare insieme, ben conoscendo i propri spazi”, ha dichiarato tempo fa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista ha confessato di aver superato la paura della morte grazie alla moglie: “Antonella mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre. Io ho sempre avuto paura di non svegliarmi più. Da quando dormo in compagnia ho meno paura”.











