Antonella De Iuliis, moglie Gigi Marzullo/ “Viviamo sempre insieme. Il matrimonio…”

Forse in pochi lo sanno, ma Gigi Marzullo è convolato a nozze nel 2018 con Antonella De Iuliis. Lei è dirigente della prestigiosa società Sviluppo Italia ed è da oltre 20 anni la compagna del noto conduttore. I due si sono sposati in gran segreto a Nusco, in provincia di Avellino, celebrata dal sindaco Ciriaco De Mita. La coppia infatti, pur essendo tale da tanti anni, è rimasta sempre molto lontana dai paparazzi e dal gossip. Qualche tempo fa Marzullo ha raccontato come ha deciso di fare la fatidica proposta di matrimonio alla sua donna: “Ho fatto tutto all’improvviso. Sono andato in comune e ho avviato le pratiche, sapevo che era cosa gradita. È il coronamento di un percorso ventennale, ci abbiamo pensato molto”, ha ammesso il conduttore.

Antonella De Iuliis e Gigi Marzullo: “Il matrimonio non ha cambiato la nostra vita”

Gigi Marzullo ha sposato Antonella De Iuliis a 65 anni. Un passo importante che non ha però modificato o comunque cambiato in qualche modo la loro vita di coppia: “Viviamo insieme sempre. – ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa – Il matrimonio regala tranquillità”. Del resto l’amore per conduttore è un elemento fondamentale della vita: “È sempre meglio aver amato. Anche quando non si è corrisposti. Vita, amore, morte, lontananza, paura, Dio. Sono temi semplici ma anche molto complessi”, ha dichiarato infatti Marzullo.



