Antonella delusa da Donnamaria “non pensavo fosse così”/ Nikita “se non risolvete…”

GF Vip, Antonella delusa da Donnamaria: “Non pensavo fosse così“

Nuove nubi di tempesta aleggiano sulla coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Al Grande Fratello Vip 2022 i due coinquilini sembrano proprio non trovare pace e l’ennesimo motivo di screzio è arrivato dopo la prima puntata di GF Vip Radio. Nel corso dell’appuntamento radiofonico, Edoardo avrebbe fatto alcune battute che ad Antonella non sono affatto piaciute. Come mostra il video condiviso sul profilo Instagram del reality, la concorrente si è offesa e si è sfogata con Nikita Pelizon e Davide Donadei in giardino.

“Anto guarda il positivo“, le dice Nikita, in riferimento al fatto che c’è comunque qualcuno che le sta vicino e che la supporta. “Non pensavo che fosse così” commenta Antonella, senza celare un velo di amarezza nei confronti di Donnamaria. Nikita cerca così di risollevarle il morale, spiegando come il tempo è galantuomo e guarirà qualunque ferita: “Se non risolvete, il tempo è tutto. Fa schifo, vivi delle situazioni di schifo, ma il tempo è tutto“.

Nikita Pelizon non vuole vedere Antonella Fiordelisi così abbattuta. La situazione con Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022 è alquanto complicata e, pertanto, la coinquilina cerca di supportarla con tutto l’affetto possibile: “È come quando c’è il sole, poi la pioggia, poi di colpo la nebbia. Cammini e la nebbia continua. A un certo punto arriva uno spiraglio di luce, poi tornerà la nebbia, ma tornerà anche lo spiraglio finché la nebbia se ne va“.

Nikita le spiega inoltre come, solitamente, la coppia riesca sempre a chiarirsi nel giro di pochi giorni subito dopo aver litigato: “Solitamente voi risolvete nel giro di due giorni: uno dei due chiede scusa, me l’hai detto anche tu ieri. Puoi anche stare male, ma dopo un po’ ti viene da andare lì e risolvere“. Arriverà il chiarimento tra i “Donnalisi”? Al momento la situazione nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è alquanto tesa: gli screzi nella coppia sono ormai all’ordine del giorno ma, se il sentimento che li lega è così forte, sicuramente riusciranno ancora una volta a trovare un punto d’incontro.

