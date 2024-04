Antonella di Massa morta a Ischia/ La sorella: “Non mi spiego soprattutto quei maledetti undici giorni”

11 giorni. Un tempo che sembra infinito se si rapporta a un giallo come quello di Antonella di Massa, la 51enne scomparsa il 17 febbraio scorso a Ischia e trovata senza vita in un frutteto a Succhivo quasi due settimane più tardi. Il cadavere è stato rinvenuto dalla troupe di Chi l’ha visto? dopo che le ricerche si erano fermate, in una zona che sarebbe stata ampiamente battuta senza esito da volontari, parenti, amici e forze dell’ordine nell’immediatezza della sparizione. Restano spinosi interrogativi da risolvere: dov’è stata e cosa ha fatto Antonella di Massa tra il giorno in cui di lei si sono perse le tracce e il decesso? Com’è morta? Qualcuno le ha fatto del male e poi ha portato lì il corpo? Si è suicidata?

La famiglia della donna, che mai avrebbe dato segni di malessere persino nelle ore che hanno preceduto la scomparsa, non crede al gesto estremo e la sorella Mariella è intervenuta per la prima volta nella trasmissione di Federica Sciarelli per sottolineare le perplessità che gravitano intorno alla sua sorte. “Non mi spiego soprattutto quei maledetti 11 giorni“, ha dichiarato la sorella di Antonella di Massa, convinta che ci sia qualcosa che non torna nel caso così come il marito della vittima che ancora oggi si chiede se sua moglie poteva essere salvata. “Perché non siamo riusciti a trovarla?“, una domanda che i familiari si pongono insistentemente alla luce del drammatico e inaspettato epilogo.

Antonella di Massa morta a Ischia, risolto il “giallo” dell’auto bianca nei pressi del luogo del ritrovamento del corpo

Il programma di Rai 3, nella puntata del 3 aprile, ha mandato in onda un video nel quale si vede un’auto bianca, poche ore prima del ritrovamento del corpo di Antonella di Massa, fare retromarcia e imboccare la strada che la donna ha percorso prima di sparire. A Chi l’ha visto?, il marito di Antonella di Massa ha lanciato un appello per capire chi fosse alla guida e se possa aver visto qualcosa di utile alle indagini, e poche ore dopo il “giallo” del veicolo immortalato nel filmato è stato risolto.

Due giovani hanno risposto all’appello: “Eravamo noi nel video“, a bordo dell’auto bianca ripresa in via Succhivo poche ore prima del ritrovamento del corpo di Antonella Di Massa. “Facevamo solo un giro nella zona dove lei era sparita”, hanno aggiunto. Il marito della 51enne, come riporta la trasmissione di Federica Sciarelli, ha ringraziato per essersi fatti avanti immediatamente per chiarire i contorni di quelle sequenze. “Faccio fatica a pensare a un gesto estremo – ha ribadito la sorella di Antonella di Massa –, e mi chiedo come è stato possibile che così tante persone l’hanno cercata e non l’hanno intercettata“.











