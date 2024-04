Antonella di Massa scomparsa a Ischia e trovata morta/ La sorella: “Mi sembra un’altra quella che raccontate”

Com’è morta Antonella di Massa? Il giallo sulla scomparsa e sul decesso della donna, sparita il 17 febbraio scorso a Ischia e trovata senza vita in un frutteto 11 giorni dopo, è ancora senza soluzione e sono tanti i dubbi e gli interrogativi intorno al caso. I familiari non credono a un suicidio e continuano a cercare risposte anche attraverso gli appelli lanciati davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?, la trasmissione di Federica Sciarelli che nella puntata del 3 aprile manda in onda un intervento della sorella della vittima, Mariella, che rompe il silenzio sulla vicenda.

Nuoro, ragazzini morti nel crollo di un casolare/ 14 indagati per duplice omicidio colposo

Anche lei si chiede cosa è successo il giorno in cui Antonella di Massa è scomparsa, e sintetizza così il sentimento di incredulità dopo il drammatico epilogo scoperto con il ritrovamento del cadavere da parte di un inviato del programma di Rai 3: “Mi sembra un’altra Antonella quella che mi state raccontando”. Antonella di Massa era scomparsa misteriosamente dopo aver fatto la spesa, senza dare segnali di malessere o far intuire che di lì a poco avrebbe lasciato la sua casa, il marito e le figlie per non fare più ritorno.

Lello Capriati ucciso a Bari/ L'ombra di una guerra tra clan, Decaro: "Città non può vivere nel terrore"

Antonella di Massa morta a Ischia, il marito: “Perché non siamo riusciti a trovarla?”

Il marito di Antonella di Massa non si dà pace. A Chi l’ha visto? ha espresso i suoi dubbi e il suo dolore per una morte ancora oggi avvolta nel mistero, scoperta 11 giorni dopo la scomparsa a Ischia. La famiglia della donna si chiede com’è possibile che nessuno abbia visto qualcosa nei giorni in cui sarebbe stata in giro, apparentemente senza una meta, prima di finire nel frutteto in cui il suo corpo è stato rinvenuto da una troupe della trasmissione. Trovato in una zona, assicurano amici e volontari, che sarebbe stata battuta senza esito durante le ricerche nelle ore immediatamente successive alla sparizione. Qualcuno le ha fatto del male? Se si esclude l’intervento di terzi, cosa ha fatto e dove è stata Antonella di Massa nei giorni intercorsi tra la scomparsa, datata 17 febbraio, e la sua morte?

Feto nel freezer a Roma: coppia denunciata per occultamento di cadavere/ "Non volevamo lasciarlo"

Sono domande alle quali il marito spera di avere risposte nel più breve tempo possibile: “Io non so nulla di quello che è successo, ed è questo che voglio sapere. Che è iniziato e purtroppo è finito in questo modo già lo sappiamo, ma in mezzo, cosa è successo? Perché non siamo riusciti a trovarla, perché non l’abbiamo aiutata? Si poteva salvare? Io questo voglio sapere, perché io mi sento un fallito. Una cosa è rientrare e sapere che mia moglie era già morta, ma rientrare e sapere che è stata in vita 10-11 giorni in cui l’ho cercata, siamo andati in giro, amici, familiari, forze dell’ordine, volontari, mezzi, elicotteri, droni, cani. Non credo che una casalinga nelle sue condizioni sarebbe capace di beffare tutti quanti. Se qualcuno sa, o ha visto qualcosa, contatti le forze dell’ordine“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA