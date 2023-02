Antonella distrugge Edoardo al GF Vip: “Cogli*ne”/ Lui: “Pensi solo al pubblico, finta santarellina!”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, scoppia la lite in diretta al GF Vip

Scoppia la lite in diretta tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Dopo la rivelazione sulla ‘palpatina’ di lui al seno di Nicole Murgia, Signorini mette i due fidanzati a confronto, che diventa però un’accesa lite e, a quanto pare, un’addio tra i due.

Donnamaria parte subito all’attacco, difendendosi dagli insulti di Antonella: “Non vedevi l’ora di avere una cosa del genere così potevi fare la telenovela! Però non fare la parte della santarellina che sono cinque mesi che sto male per te. Se poi mi sono svegliato all’improvviso non puoi farmene una colpa.” Antonella è però pronta a replicare: “Di chi mi sono innamorata io? Di un cogli*ne! C’è gente che mi amerà per quello che sono, migliori di te!”

Edoardo Donnamaria contro Antonella: “Ti interessa solo del pubblico!”

Questa frase scatena però la replica piccata di Edoardo: “Si certo: il pubblico ti ama, Sonia è tua amica, Alfonso è tuo amico, tante è questa l’unica cosa che ti importa!” Lei appare disperata: “Che schifo, ma di chi mi sono innamorata?” Dallo studio è però anche Sonia Bruganelli ad intervenire, ovviamente dalla parte di Antonella: “Io credo che Edoardo, con il fatto che non ci sia più Antonino, non se ne freghi di Antonella! E pensa inoltre di poter fare quello che vuole ormai, si sente libero!”

