Antonella e Davide sempre più vicini al GF Vip: “Non voglio perderti”/ Nuova coppia?

Antonella Fiordelisi e Davide Donadei: confessioni a letto al GF Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi può contare sul supporto di alcuni stretti amici, tra cui Davide Donadei. Se con buona parte della Casa ha avuto spesso accesi scontri, con il coinquilino ha invece costruito un rapporto di amicizia, fatto di complicità e confidenze. E c’è chi scommette, tra i telespettatori del reality, che tra i due possa anche esserci del tenero. Sappiamo al momento che la situazione tra Antonella ed Edoardo Donnamaria è decisamente in bilico, tra battibecchi e riavvicinamenti continui.

In questa fase di incertezza, la schermitrice si è sensibilmente avvicinata all’ex tronista di Uomini e donne, lasciandosi andare ad alcune confessioni a letto, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality. “Da quando è successa quella cosa di Edoardo che mi hanno vista stare male, si sono avvicinati e si sono un po’ immedesimati in me“, ha spiegato la concorrente parlando del riavvicinamento con alcuni concorrenti della Casa. Al momento vorrebbe vivere una quotidianità serena e senza troppi battibecchi: “Io mi sono calmata, non voglio litigi con nessuno, ma questo da un po’“.

Antonella a Davide: “Ti sei allontanato, non ti voglio perdere“

Tuttavia Antonella Fiordelisi non ha alcuna intenzione di perdere Davide Donadei, suo amico di risate e confidenze. Ha infatti notato, in questi ultimi giorni di Grande Fratello Vip 2022, un distacco del coinquilino e, per questo, gli chiede spiegazioni nel corso della chiacchierata notturna. L’ex tronista però la rasserena sul fatto che il loro rapporto è e sarà sempre al sicuro: “Tesoro devi stare tranquilla, io voglio bene a te, Nikita lo stesso, tranquilla. Basta che sei felice e non ti vediamo piangere“.

La successiva dichiarazione di Antonella dice tutto sulla grande sintonia costruita con Davide: “Ma no perché non ti voglio perdere“. Donadei la tranquillizza nuovamente: “Ma non mi perdi tesoro, ma figurati“. La Fiordelisi però ribadisce di aver percepito questo distacco: “Ma no, invece ti sei allontanato“. Un confronto che ha messo a nudo le preoccupazioni della schermitrice campana, con il concorrente che la stringe a sé in un abbraccio: il loro rapporto non verrà minimamente scalfito. Intanto, però, fuori il gossip impazza e in molti vedrebbero nei due coinquilini più di una semplice amicizia. Come si evolveranno le cose?

