Antonella e Donnamaria, nuova lite per colpa di Oriana/ Poi scoppia la pace e…

Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria

Nuova lite al Grande Fratello Vip 2022 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A scatenare la nuova frattura è stata Oriana Marzoli la quale ha messo in dubbio l’amicizia tra Antonella e Nikita Pelizon svelando una confidenza che Antonella avrebbe fatto ad Edoardo. “Anche Antonella ha dei dubbi su Nikita, ha detto ad Edoardo che Nikita le ha detto che insieme sono forti”, le parole di Oriana confermate, poi, da Edoardo che ha spiegato di aver sentito quella frase mesi fa, prima dell’avvicinamento finale tra la fidanzata e la Pelizon. Al termine della puntata, Edoardo e Antonella si sono confrontati in piscina. Antonella ha ribadito di esserci rimasta male dall’atteggiamento del fidanzato che avrebbe raccontato una bugia.

“Al tuo fianco hai delle persone cattive. La nostra amicizia è più vera della vostra”, sbotta Antonella non nascondendo di sentirsi delusa e ferita dal fidanzato da cui vorrebbe più supporto e protezione. “Non c’è persona qui dentro che tenga a te come ci tengo io. Faccio fatica a trovare una persona che tenga a te quanto ci tengo io sia qui dentro che fuori”, ribadisce Edoardo dichiarando nuovamente il suo amore ad Antonella che, però, ancora ferita, preferisce andare via.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: bacio della pace nella notte

Edoardo Donnamaria ha così raggiunto Antonella in casa dove le ha chiesto di mettere da parte tutti i problemi che hanno con gli altri e ricominciare. La Fiordelisi, profondamente nervosa, gli ha chiesto del tempo per sbollire. Tra i due, è scoppiata nuovamente la discussione sulla frase di Oriana e i toni si sono alzati nuovamente. Ad interrompere la discussione e ad andare via è così stato Edoardo. Dopo aver trascorso del tempo in compagnia dei rispettivi amici, Edoardo e Antonella si sono poi ritrovati a letto insieme.

Sotto le coperte è così scoppiata la pace. Le telecamere, tuttavia, non hanno mostrato la conversazione che ha portato i due fidanzati alla pace inquadrandoli solo quando erano l’uno tra le braccia dell’altra mentre si baciavano con passione.

