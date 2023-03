Antonella e Edoardo, convivenza dopo il GF Vip?/ Lei spiazza: “Inizia a vedere casa”

Antonella Fiordelisi, la richiesta a Edoardo Donnamaria: “Inizia a vedere casa“

Il Grande Fratello Vip 2022 ha visto sbocciare e maturare una storia d’amore destinata a durare anche oltre il reality: quella tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La concorrente ha sofferto parecchio l’assenza del ragazzo dopo la sua squalifica e, proprio per lei questa sera, è anche arrivata una romantica video-lettera da parte del suo innamorato. Il sentimento che li unisce è travolgente e, nonostante i numerosi alti e bassi vissuti tra le mura di Cinecittà, la coppia non ha alcuna intenzione di prendere strade separate, anzi.

Il prossimo step sarebbe infatti la convivenza, e a confessarlo è la Vippona nella puntata di questa sera. Alfonso Signorini, dopo la sorpresa della video-lettera, le chiede se abbia qualche parola da spendere per lui. La Fiordelisi, così, lancia un messaggio ben chiaro al suo Edoardo: “Lo voglio ringraziare per gli auguri che mi ha fatto, visto che a mezzanotte è il mio compleanno. E gli vorrei dire che iniziasse a vedere casa a Roma“.

Antonella e Edoardo, convivenza dopo il GF Vip? “Ci dobbiamo organizzare“

In seguito alla richiesta il pubblico in studio è esploso tra urla e applausi, e anche Alfonso Signorini è rimasto meravigliato, al punto da chiederle: “Ah, vuoi andare a vivere con lui?“. Antonella Fiordelisi ne è convinta, la sua intenzione è andare a convivere con Edoardo Donnamaria e sarebbe anche disposta a lasciare la città dove vive ora: “Se non si può spostare a lui, sì. Io vivo a Milano e lui a Roma, però mi aveva detto che lui probabilmente non si poteva spostare a Milano per via del lavoro“.

Per impegni lavorativi (è infatti uno dei volti di Forum), Donnamaria vive a Roma e sarebbe impossibilitato a cambiare città. La Fiordelisi, pur di coltivare questo loro amore anche oltre il Grande Fratello Vip 2022, sarebbe anche disposta a cambiare vita: “Se lui non può venire a Milano, mi trasferisco io nel caso. Ci dobbiamo organizzare. Lo stavo pensando già da una ventina di giorni, solo che non ero convinta al mille per mille. Adesso penso di sì“. Alfonso Signorini lancia infine un ironico messaggio all’ex Vippone: “Edoardo, cerca casa mi raccomando, perché Antonella ha idee molto chiare e intenzioni molto serie“.











