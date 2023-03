Antonella e Edoardo innamoratissimi dopo il GF Vip/ Cena romantica e dedica social

GF Vip, Antonella ed Edoardo innamoratissimi: la prima cena di coppia

Al Grande Fratello Vip 2022 si sono conosciuti ed innamorati e, ora, sono pronti a viversi a 360° fuori dalla Casa, lontani dalle telecamere. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono più raggianti che mai e, ora che la loro esperienza nel reality è terminata, possono godersi appieno la loro romantica storia d’amore, che tanto ha fatto e sta facendo sognare i fan. La coppia non ha perso tempo e si è subito ritrovata dopo l’eliminazione di Antonella nella puntata di lunedì sera.

Eccoli, infatti, celebrare il loro amore con la prima romantica cena di coppia. Su Twitter la schermitrice ha postato uno scatto che li ritrae insieme, sorridenti, mentre le loro labbra si sfiorano e un messaggio dice tutto: “Amor vincit omnia“. La coppia ha fatto fede alla loro promessa di rivedersi fuori dalla Casa, a telecamere spente, per proseguire quanto di buono costruito nel reality, pur con numerosi alti e bassi.

Antonella e Edoardo, di nuovo insieme dopo il GF Vip

Si è così conclusa l’esperienza di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il volto di Forum ha subito una squalifica per via di alcuni toni ed atteggiamenti considerati aggressivi, nel corso di una discussione con la sua amata. La schermitrice, invece, ha perso al televoto eliminatorio di lunedì sera contro Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi. E non ha nascosto la sua amarezza quando ha appreso che la madre, dall’esterno, aveva rivolto un appello social al fandom della figlia affinché non la salvasse, per riportarla a casa dopo un periodo per lei emotivamente difficile.

I ‘Donnalisi’ si sono così ritrovati subito dopo la puntata di lunedì sera, con Donnamaria che ha repentinamente raggiunto in macchina Cinecittà appresa l’eliminazione della ragazza. I due si sono così ritrovati e hanno condiviso le loro prime Instagram stories di coppia mentre facevano ritorno a casa, di notte, in macchina, cantando Il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti. Il loro amore, sbocciato tra le mura di Cinecittà, è ora destinato a proseguire.













