Antonella e Edoardo, parla l’amica di lei/ “Suoi genitori delusi da Donnamaria e…”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al GF Vip: parla l’amica di lei

Quanto sta accadendo tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 sta generando numerose discussioni. I continui alti e bassi, gli scontri e i riavvicinamenti continui portano la coppia ad essere sempre al centro dei riflettori nel reality e, dall’esterno, in molti si stanno facendo un’idea a riguardo. Come Ilenia, una delle più grandi amiche di Antonella, che è più volte intervenuta nell’ultimo periodo per commentare le scaramucce d’amore tra i “Donnalisi”.

In un’intervista rilasciata a Non succederà più, trasmissione di Radio Radio, la ragazza ha ripercorso brevemente la storia d’amore della coppia nella Casa. A suo dire, la presenza di Donnamaria è stata fondamentale per l’amica: “Secondo me Edoardo per Antonella è stato un cardine fin dall’inizio. Lei è entrata in casa molto power ma al contempo molto immatura, e lei si cullava in questo essere una donna forte, che non crolla. Invece con Edoardo ha mostrato molti suoi punti deboli, sono usciti tutti quei suoi lati che tende a tenere nascosti“.

Ilenia, amica di Antonella Fiordelisi: “I suoi genitori delusi da Edoardo“

Tuttavia il giudizio su Edoardo Donnamaria cambia in riferimento all’ultimo periodo, e Ilenia non spende parole positive per lui: “Edoardo è stato particolare. All’inizio l’ha portata in alto, dopo ha deluso molto l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Antonella“. Secondo lei, infatti, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022 dovrebbe cambiare i suoi comportamenti: “Lui dovrebbe cambiare degli atteggiamenti. Se dovesse mostrare solo i suoi lati negativi, non sarebbe adatto a lei“.

Ilenia, inoltre, rivela anche il giudizio che i genitori di Antonella si sarebbero fatti su Donnamaria e su questo ultimo, turbolento periodo: “Il padre di Anto riesce ad avere il punto di vista riferito alla figlia e la difende a spada tratta. Detto ciò, hanno lo stesso punto di vista mio su Edoardo. Ci ha deluso per quello che ha fatto, ma resta il fatto che quello che vivono loro nella Casa lo sanno solo loro“. Grande delusione, dunque, per il comportamento del ragazzo nei confronti della figlia: “Sono rimasti delusi da Edoardo. I genitori non sono rimasti contenti“.











