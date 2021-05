Antonella e Federica, Sopravvissute/ Tentato omicidio e storia tossica: le rinascite

Antonella e Federica sono le due nuove protagoniste di Sopravvissute, vittime anche loro di storie di maltrattamenti, violenze psicologiche e fisiche e, come in questo caso, perfino tentativi di omicidio. Nel corso della seconda serata di oggi, su Raitre, si partirà proprio dalla storia di Antonella, la quale ha rischiato di essere una delle numerose vittime di femminicidio dopo che l’ex marito ha tentato di ucciderla quando ha compreso che la loro storia non poteva più avere un futuro. Antonella fa la conoscenza dell’uomo che poi avrebbe deciso di sposare durante una festa. Sin dalla prima conoscenza però, l’uomo metterà subito la cose in chiaro: la donna non avrebbe potuto lavorare e si sarebbe occupata solo della casa e della famiglia. Se inizialmente ad Antonella la cosa poteva andar bene, poco alla volta inizia a realizzare quanto quel matrimonio sia molto più simile ad una vera e propria prigione. Con il passare del tempo la donna inizia a realizzare e comprendere la sua situazione e in prega ad un guizzo di autonomia e libertà si innamora di un altro uomo e chiede la separazione dal marito.

Alberto Angela: "Ulisse non si ferma"/ Nessuna cancellazione: "Puntate rinviate..."

La decisione della donna però spiazzerà il marito che inizierà a minacciarla ed a controllarla in maniera sempre più ossessiva fino a spingere Antonella ad organizzare un vero e proprio piano di fuga vivendo nascosta per mesi. Non basterà questo a frenare il marito che continua a cercarla senza sosta fino a rivederla nel parcheggio di un supermercato. E’ qui che metterà in atto la sua vendetta tentando di ucciderla a coltellate. Nonostante tutto però, la grande forza di Antonella la aiuterà a difendersi e sopravvivere a quella inaudita violenza.

DENISE PIPITONE, DEPOSIZIONE ANNA CORONA/ “Poliziotti non salirono a casa” e vicina…

FEDERICA, LA SUA STORIA A SOPRAVVISSUTE

La seconda storia al centro della nuova puntata di oggi di Sopravvissute sarà quella di Federica. Nonostante sia un’imprenditrice digitale di successo ed una esperta di marketing, anche lei, come molte altre donne, è rimasta vittima di una relazione tossica. Federica in un primo momento conoscerà un uomo che ben presto si rivelerà del tutto differente rispetto alle iniziali attenzioni dimostrate nei suoi confronti. Come nel più classico dei copioni, infatti, con il passare del tempo quel compagno amorevole inizia a mostrare la sua vera natura trasformandosi in un uomo possessivo ed ossessivo ma al tempo stesso traditore. Inizialmente Federica non riesce a scorgere con la dovuta lucidità i lati negativi del compagno tanto da giustificarlo e minimizzare i suoi errori. Ancora non è consapevole del grande potere che ha su di lei e solo dopo molti anni di violenze psicologiche Federica riuscirà a rendersi pienamente conto di essere prigioniera di una relazione malata, decidendo di mettere definitivamente fine e dare vita alla sua rinascita.

THE JACKAL/ Ciro e Fru: "Tutti autori dei nostri video, siamo in 16 e ognuno è..."

Nella sua relazione solo oggi Federica riesce a riconoscere quelli che furono i primi campanelli di allarme all’interno della sua relazione: “Io ricordo questa cosa, che ogni tanti lui arrivava e mi diceva ‘controllo del telefono, dammi il telefono’, invece di dire ‘questa è una violazione della mia libertà’ per me era ‘allora ci tiene, è geloso quindi vuol dire che ci tiene'”. Ed ancora, “controllava come io mi vestissi, non gradiva che io uscissi liberamente con le amiche, ai tempi è vabbè ma ci tiene, oggi è, ma non scherziamo”.

“Ogni tanto lui arrivava e diceva: controllo del telefono, dammi il telefono”.

Federica scambiava questa violazione della sua libertà per una dimostrazioni d’affetto da parte del suo ragazzo. Stasera a #Sopravvissute con @MatildeDErrico su @RaiTre in seconda serata. pic.twitter.com/H7Xl8tJleo — Amore Criminale (@AmoreCriminal) May 13, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA