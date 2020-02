Antonella e Marco, Uomini e Donne/ Lui: “Dormo nudo e ho un costume di Batman!”

Nuova coppia al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata del trono Over in onda oggi 27 febbraio su Canale 5. Ritroviamo infatti Antonella, la dama che abbiamo più volte visto in “competizione” con Gemma Galgani. Prima per Jean Pierre, con il quale c’è stata una frequentazione di alcune settimane, poi con Emanuele, anche se solo per qualche ballo. Antonella oggi torna al centro dello studio non per un cavaliere che sta uscendo anche con la Galgani, bensì per un nuovo arrivato. Lui si chiama Marco e tra i due sarebbe iniziata da qualche giorno una frequentazione. I due iniziano così a raccontarne alcuni dettagli, portando a galla dei particolari alquanto bizzarri, soprattutto per quanto riguarda il cavaliere.

Antonella e Marco, strane confessioni a Uomini e Donne

Arrivato al centro dello studio, Marco racconta infatti di aver conosciuto Antonella, di essersi trovato bene e di aver anche riso tanto. Poi il primo dettaglio particolare: “Io l’ho detto anche a lei, quando dormo, dormo nudo!” Non mancano le risatine del pubblico di Uomini e Donne ma anche qualche allusione da parte dei due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il racconto allora prosegue ma stavolta è Antonella a parlare. La dama, infatti, svela che Marco gli avrebbe raccontato di avere e custodire gelosamente un costume di Batman! Una rivelazione che lascia il pubblico abbastanza perplesso: la stessa Maria De Filippi lo ripete ridendo e chiedendosi il perché di questo bizzarro cimelio.

