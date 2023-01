Antonella e Nikita hanno una strategia?/ “Insieme qui siamo fortissime”

Edoardo Donnamaria svela la strategia di Antonella e Nikita

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon sono sempre più unite dentro la casa del Grande Fratello Vip 7. Ma la loro amicizia sta suscitando molti dubbi e perplessità fuori e dentro la casa di Cinecittà. Come rivelato da Biccy.it, Edoardo Donnamaria avrebbe rivelato una strategia attuata dalle due ragazze: “Nikita ha detto ad Antonella ‘insieme qui siamo fortissime’ l’ha detto due settimane fa. Sì nell’interesse del gioco. Antonella mi ha chiesto mezza preoccupata ‘secondo te che vuol dire questa cosa?’.

Edoardo Donnamaria, perché l'asciugamano in testa?/ Un consiglio della....

Se uno si avvicina a me e mi dice ‘come coppia funzioniamo dentro al programma’ non è che mi convince molto. Sì sono serio me l’ha detto Antonella. Lei mi chiedeva cosa intendeva secondo me Nikita… Cioè capito come stanno le cose adesso?”, ha detto il volto di Forum parlando con alcuni gipponi.

Dubbi sul comportamento di Nikita Pelizon

Ieri anche Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Luca Onestini hanno parlato a lungo del comportamento di Nikita Pelizon. Tavassi ha ricordato quanto successo durante la prima messa in onda della radio del Grande Fratello Vip 7: “Io vedo Antonella che scrive, Nikita che prende il foglio e scrive lei. Cioè tu stai aiutando, stai supportando la cosa, quel foglio sarebbe stato utilizzato contro Edoardo. Io ho detto che si poteva smorzare, lei mi fa: “Te vuoi sempre fare quello che scherza, qui in questa casa si potrebbe anche fare altro, anche storia e geografia”…”. Anche Micol Incorvaia ha raccontato di aver trovato un foglio con degli strani appunti: “In puntata a un certo punto vi ricordate che Nikita si è seduta accanto ad Antonella? Io poi mi ero alzata e mi sono andata a sedere accanto a loro, così per caso e un foglio tutto scritto, tutti appunti credo di Nikita. Questa cosa gliel’ha trasferita lei, non l’ha mai fatto. Antonella ha iniziato ad appuntarsi le cose”.

Mamma di Nikita lancia un appello al GF Vip contro Onestini/ "Fate vedere i video"

LEGGI ANCHE:

Nicole Murgia "Antonella? Non mi piace"/ "Modo di fare irrispettoso e maleducato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA