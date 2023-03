Antonella e Oriana, pace al GF Vip?/ Sorpresa per la Fiordelisi: “Mi ha fatto piacere…”

Antonella e Oriana, tregua al Grande Fratello Vip tra le due acerrime nemiche?

La guerra tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli potrebbe essere giunta finalmente ad una tregua. Le due grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, da mesi al centro di continue liti, potrebbero essere vicine ad una possibile riappacificazione grazie ad un gesto della venezuelana. Oriana, infatti, nella nuova querelle tra Antonella e Edoardo (e la Murgia), si è schierata non con l’amico ma proprio dalla parte della Fiordelisi.

Immedesimandosi in Antonella, Oriana ha infatti dichiarato: “Il mio ragazzo non tocca la tetta a nessuna. Né a un’amica mia, né a nessuna qua. Taglio le mani a lui e la tetta a lei.” Il riferimento è alla ‘palpatina’ fatta da Edoardo alla Murgia per tastare la sua protesi. “Siete alla pari, diciamo. – ha poi detto Oriana a Edoardo – Lei ha fatto tremila, ma la tua vale per tremila, ok? È la verità. È anche il consiglio che darei a lei anche se non è amica mia.”

La reazione di Antonella al gesto di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ha dunque ripetuto questo suo pensiero ad Antonella con grande calma. La Fiordelisi è rimasta in ascolto senza battere ciglio e, poco dopo, ha ammesso in confessionale di aver apprezzato questo gesto di Oriana nei suoi confronti. “Mi ha fatto piacere che si è immedesimata in quello che sto passando io, forse perché lo ha provato anche lei in passato.” ha dichiarato Antonella, stupita del gesto. Che sia l’inizio di una riappacificazione tra le due?

