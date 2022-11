Antonella ed Edoardo hanno voglia di fare sess*/ Confessioni hot in diretta al GF VIP

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, attrazione alle stelle al GF VIP

Al Grande Fratello VIP Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono sempre più vicini. Coccole, carniere e prime gelosie. “La prima che si avvicinerà ad Edoardo verrà defenestrata”, ha detto tra il serio e il faceto la giovane influencer, a proposito del rapporto pepato con il suo Edoardo. I due vipponi ammettono di essere molto attratti l’uno dall’altra e probabilmente, in questo momento, l’unica cosa che manca è appunto la possibilità di viversi liberamente da un punto di vista fisico.

Nella casa del Grande Fratello VIP, tuttavia, Antonella ed Edoardo non riescono a separarsi un solo minuto e nel collegamento in diretta con Alfonso Signorini non fanno mistero dei loro sentimenti. Viene quindi mandata una clip in cui la Fiordelisi scherza con Edoardo, dicendogli che non si possono considerare ancora fidanzati ma che sicuramente sono impegnati in una conoscenza seria.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, i momenti di intimità non mancano al GF VIP ma…

Donnamaria e la Fiordelisi non fanno mistero di sentire una fortissima attrazione l’uno nei confronti dell’altra. Manca appunto la possibilità di avvicinarsi fisicamente per completare una conoscenza che sta appassionando migliaia di telespettatori. I momenti di forte intimità, d’altra parte, non sono mancati tra i due gieffini nel corso di queste settimane. Nei giorni scorsi, non a caso, ha fatto il giro della rete un video che mostrava una forte intimità tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Immagini decisamente eloquenti, confermate anche dai diretti interessati, che inevitabilmente non vedono l’ora di viversi completamente.

