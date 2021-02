Antonella Elia: “Amo ancora Pietro Delle Piane”/ Lui replica: “L’amore vince sempre!”

Serata ricca di colpi di scena quella della semifinale del Grande Fratello Vip. Dopo la rivelazione shock del fratello di Pierpaolo Pretelli e le varie liti, è Antonella Elia in studio a sganciare la bomba. Si parla di questioni di cuore in studio e Signorini, rivolgendosi alla sua opinionista, le ricorda della rottura col suo ex Pietro Delle Piane: “Dicevi che Pietro era l’uomo della tua vita e invece oggi non ne vuoi più sentir parlare”. La Elia però spiazza tutti e confessa che la realtà è un’altra: “Invece ne voglio sentire ancora parlare, perché io sono ancora adesso innamorata di Pietro! E sti cavoli!” Antonella è ancora innamorata del suo ex e ha deciso di annunciarlo di fronte a tutta Italia.

Pietro Delle Piane al settimo cielo per la dichiarazione di Antonella Elia

Ma come ha preso Pietro Delle Piane questa notizia? È noto che l’attore sia ancora innamorato di lei, tanto che anche nel salotto di Barbara D’Urso ha svelato i suoi sentimenti in più modi; ma come ha reagito di fronte a questa rivelazione? Ovviamente più che bene. Oltre ad aver condiviso sul suo profilo Instagram il momento della confessione di Antonella, ha riproposto il momento del loro lungo bacio nella Casa con tanto di scritta “L’amore vince sempre!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA