Antonella Elia, animalisti chiedono squalifica/ Shock al GF VIP: “Il mio cane…”

Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, Antonella Elia si è ritrovata nel mirino degli animalisti. La showgirl avrebbe scatenato le loro ire dopo alcune dichiarazioni fatte nella Casa del Grande Fratello Vip al punto tale che molti ne chiederebbero l’immediata squalifica dal gioco. In particolare l’ex volto di Non è la Rai avrebbe raccontato ai suoi coinquilini nella Casa di aver in passato agganciato il suo cane all’auto per farlo correre. Ma non è tutto: la Elia avrebbe inoltre ammesso che, a causa di questo gesto, il cane si sarebbe anche ferito alle zampe.

Antonella Elia squalificata dal Grande Fratello Vip? L’appello degli animalisti

Dichiarazioni che il Grande Fratello Vip ha però preferito non mandare in onda, secondo alcune testimonianze del popolo di Twitter. Nonostante ciò, la rivelazione di Antonella Elia non solo è stata ascoltata da molti ma anche riportata poi sul web, arrivano sino all’orecchio degli animalisti. Se confermato, l’episodio sarebbe sicuramente grave e Antonella Elia rischierebbe la squalifica. È infatti proprio questo il provvedimento che gli animalisti chiedono a gran voce dopo le dichiarazioni shock della Elia. Alfonso Signorini la richiamerà per l’accaduto? Staremo a vedere nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020.



