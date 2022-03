Antonella Elia asfalta Flavia Vento “mi pregavi per la tv e poi..”/ Lei “Ti denuncio”

Scintille e parole grosse tra Antonella Elia e Flavia Vento a La Pupa e il Secchione. Quest’ultima ha deciso di abbandonare il programma, lasciando di sasso il pubblico e gli opinionisti presenti in studio. Tra i più perplessi c’è Antonella Elia, che naturalmente non le manda a dire a Flavia, sottolineando quella che è a tutti gli effetti l’ennesima resa. Non è infatti la prima volta che Flavia Vento lascia anzitempo un reality show. Secondo i calcoli di Antonella sarebbe già la quarta o la quinta volta. Mentre la showgirl spiega di avere motivazioni molto serie, dettate da gravi accadimenti, la Elia ridacchia e provoca una reazione rabbiosa in Flavia. Nello specifico Antonella ha ricordato alla collega quando, in occasione del Grande Fratello VIP, lei le avrebbe chiesto di sollecitare la produzione per farla rientrare in gioco.

Flavia Vento vs Antonella Elia: “Se ridi ti denuncio”

“Sono questioni private Barbara”, premette Flavia nel collegamento con la D’Urso. “E’ successa una cosa di cui non voglio parlare, poi quando sarà ne parlerò, ma è una cosa grave”, insiste la Vento. La Elia ride e Flavia perde la testa, minacciando azione legali. “Denuncia chi ti pare“, replica Antonella. “Ha già lasciato quattro reality ed evidentemente non sai fare reality come dicevi e questa è una buona motivazione”, interviene Barbara. Ancora scintille tra Flavia e Antonella, con la Elia che minimizza.

