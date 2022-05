Antonella Elia asfalta Soleil Sorge, “Sei arrogante”/ “Non esiste dare zero…”

Antonella Elia e Soleil Sorge, tensione alle stelle: “Sei un’arrogante…”

Antonella Elia e Soleil Sorge ai ferri corti. Nell’ultima puntata della Pupa e il Secchione Show, Antonella e Soleil si sono scontrate dopo che l’ex gieffina aveva dato zero all’esibizione di Gianmarco Onestini e Mila Suarez. Antonella Elia non ha apprezzato la votazione della collega alla quale ha dato dell’arrogante. Soleil Sorge ribatte spiegando che semmai a sbagliare è stata proprio Antonella che avrebbe dato un voto troppo alto alla coppia senza calcolare il percorso fatto: “Io do zero perché sono un giudice e zero è parte dei voti da dare. Tu hai dato 10 e non dovevi dare 10 perché loro non rappresentano un percorso a La Pupa e il Secchione Show da 10 quindi semmai stai sbagliando tu Antonella e su questo chiudo”. Antonella Elia ha però tuonato contro Soleil: “E pure tu Soleil non dovevi dargli zero, guarda che hanno ragione Mila e Gianmarco. Hai sbagliato tu sei un giudice ricordatelo. Non esiste dare zero ad un’esibizione. E che sei arrogante si vede in questi momenti. E voi dietro siete delle sue fan cosa applaudite ad ogni cosa che dice?! Non si dà zero a delle persone che fanno una gara punto. Intanto voi che urlare ehhh ehhh ehhh”.

Mila Suarez distrugge Soleil Sorge/ "Sai solo sfruttare la gente per fare gossip!"

Tra Antonella Elia e Soleil Sorge non corre buon sangue, e già durante la partecipazione dell’influencer al GF Vip 6 la Elia aveva dato prova di non tollerare certi suoi atteggiamenti. Attraverso una serie di stories via social Antonella Elia si era scagliata contro Soleil affermando: “Rispedite questa Soleil a casa subito! Sto adorando il padre di Sophie Codegoni, ha distrutto Soleil. Vai parla, parla, parla Sole, tanto lui ti ha smascherata. Grande il papà di Sophie! E poi mi pare che Soleil si sia dimenticata di vestirsi stasera. Facciamola uscire dalla casa del GF Vip ragazzi vi prego. Oddio nooo è davvero la preferita anche stasera? Io non ci posso credere, ma dai com’è possibile?!”. Insomma, Antonella Elia aveva già ampiamente mostrato la sua antipatia nei confronti di Soleil da quando quest’ultima era entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge, una sexy Britney Spears manda tutti in tilt/ Video "It's Soleil bxxch!"

Antonella Elia e le dichiarazioni su Soleil Sorge: “Mi è simpatica…”

A prendere le parti di Soleil Sorge ci ha pensato Federico Fashion Style. L’uomo non ha nascosto di credere che ognuno debba dare il voto che vuole, libero dai condizionamenti: “Ognuno è libero di dare il voto che vuole”. Il pubblico ha continuato ad applaudire in favore di Soleil Sorge che ha ringraziato per il sostegno ricevuto. E pensare che qualche settimana fa, Antonella Elia aveva lodato la sua collega Soleil Sorge: “Devo dire è una sorpresa quando la vedevo dentro la casa mi stava anticipaticissima, vista qui in studio mi è simpatica, questo mi sembra buonismo. Poi c’è chi dice non si può cambiare opinione, con me è gentilissima, simpatica, sveglia, bella. Nella casa la detestavo, fuori dalla casa è una persona che mi piace. L’opinione si cambia se conosci una persona dal vivo”. Parole che ad oggi stonano con quanto successo ieri sera in occasione della finale della Pupa e Il Secchione show. Antonella Elia se l’è subito presa con Soleil Sorge alzando i toni. Essere giurati vuol dire però poter esprimere un proprio parere senza essere condizionati da altre persone. In questo caso Soleil aveva tutte le ragioni per poter decidere di dare un voto basso alla coppia di Gianmarco Onestini e Mila Suarez.

LEGGI ANCHE:

Flavia Vento vs Antonella Elia/ "Pupa e Secchione? Canterò canzone del suo passato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA