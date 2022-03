Antonella Elia attacca Alex Belli, Delia e Soleil/ “Il triangolo erotico fa orrore”

Durante un’intervista a Chi Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno dichiarato il loro amore nonostante le difficoltà riscontrate dalla coppia durante la loro partecipazione a Temptation Island in cui l’uomo si era avvicinato troppo ad una single provocando la gelosia di Antonella Elia che lo ha lasciato a causa dei suoi comportamenti scorretti.

Durante l’intervista, Pietro ha ammesso di aver adottato quei comportamenti solo per farsi notare. I due hanno anche confessato di come la televisione possa far male ai rapporti di coppia e sulla scia di questo argomento hanno parlato della coppia più discussa della televisione italiana: Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge andato in onda nelle scorse settimane al Grande Fratello Vip.

Antonella Elia rifiuta il paragone con Katia Ricciarelli

Ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane non è piaciuto il comportamento dei concorrenti del Grande Fratello Vip e ha confessato: “Meno male che non ero opinionista, altrimenti chissà cosa avrei detto. Il triangolo erotico Belli-Delia-Soleil mi fa orrore, sono all’antica”. Mentre sulle voci che paragonano il suo personaggio all’interno del reality con quello di Katia Ricciarelli tuona severa: “Non mi paragoni, ne ha dette di tutti i colori in malo modo. Ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne”.

La coppia di quasi sposi ha anche confessato i loro concorrenti preferiti all’interno della casa del Grande Fratelo Vip. Per Pietro è “Soleil, che ha dato tantissimo”. Mentre Antonella ha ammesso la sua simpatia per Nathaly, appena eliminata dalla casa, che: “Dice quello che pensa senza filtri”.



