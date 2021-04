Antonella Elia, Avanti un altro pure di sera/ La coppia Gregoraci-Brandi nel mirino?

Antonella Elia ad Avanti un altro Pure di sera contro i concorrenti del Grande Fratello vip 2020

Antonella Elia è pronta a regalarci una manciata di trash prendendo parte ad Avanti un altro questa sera nella speciale versione del prime time? Siamo sicuri di sì. I fan della bella opinionista de Grande Fratello Vip 2020 sono pronti a vederla in azione sperando che riesca a portare a casa un risultato degno e non solo in termini di soldi ma anche di trash visto che ci ha regalato molte perle tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021. Adesso, ad un mese e oltre dalla fine della sua esperienza come opinionista del GF, Antonella Elia tornerà sul palco di Canale5 e nel prime time per rimettersi in gioco nonostante le polemiche dei giorni scorsi con Avanti un altro Pure di sera in cui la vedremo dalla parte opposta rispetto a quelli del Grande Fratello Vip 2020.

Antonella Elia mette da parte Pietro dalle Piane e torna a dare battaglia, contro chi?

Antonella Elia parteciperà nella fazione “opinionisti” schierandosi quindi quella dei concorrenti del Grande Fratello Vip e chissà che non ci sarà un momento per togliersi un sassolino dalla scarpa magari con Elisabetta Gregoraci o con Matilde Brandi, con le quali ha avuto da dire durante il programma. Chi ha seguito i programmi della rete ammiraglia Mediaset sa bene che la bella showgirl e opinionista, è stata spesso ospite di Live Non è la d’Urso e dintorni per questioni di cuore, ovvero per la sua relazione e il suo incontro con Pietro delle Piane. La Elia aveva ammesso di aver chiuso con lui ma in realtà le cose erano un po’ più complesse di così tanto che i due avevano annunciato il loro primo incontro, dopo tanto tempo, nell’ascensore del programma della d’Urso. Niente di più falso visto che i due sono stati avvistati insieme nelle stesse stazioni e nello stesso treno quel giorno e, quindi, avevano già avuto modo di parlarsi e chiarirsi se questa crisi fosse mai esistita.

