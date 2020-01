Antonella Elia “Avete il cervello nel pisello!”/ Attacco gli uomini del Grande Fratello Vip

È ancora lei la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Antonella Elia ha destato nuovamente scalpore nella Casa alla fine dello spettacolo di burlesque che le donne hanno tenuto ieri per i maschietti. Di fronte a tanta bellezza e sensualità, gli uomini hanno poi dovuto scegliere la migliore dell’esibizione e, alla fine, la più votata è risultata essere Fernanda Lessa. Inutile dire che questo risultato ha scatenato l’immediata reazione di Antonella Elia che, ormai, non ha alcuna intenzione di trovare un punto d’incontro con la Lessa con la quale c’è anzi una forte antipatia. La Elia se l’è però presa con gli uomini che hanno preferito a lei e alle altro proprio la sua maggiore nemica. Questo ha scatenato una scena,che la vede protagonista, già diventata virale sul web.

Antonella Elia sbrocca contro gli uomini del Grande Fratello Vip

“Siete delle mer*e.” ha esordito Antonella Elia, rivolgendosi agli uomini del Grande Fratello Vip alla fine della votazione. “Con me avete chiuso! Non si può valutare una perchè si è messa in perizoma.” ha proseguito, con chiaro riferimento a Fernanda Lessa. Così la battuta finale, ormai virale su Instagram: “Avete il cervello come una nocciolina! Nominatemi! E’ scandaloso, voi uomini usate solo il pise..o. Avete il cervello nel pise..o!” La reazione degli uomini? Nessuna: hanno riso delle parole della Elia e si sono detti d’accordo con le sue dichiarazioni, senza, dunque, alimentare una possibile polemica. Una scena che sicuramente rivedremo questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip.





