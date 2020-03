Antonella Elia “Bacio con la lingua da Aristide”/ Ma lui la “tradisce” in diretta!

Non è una serata facile per Antonella Elia che, dopo aver affrontato la lite con Valeria Marini e i riti di Fernanda Lessa, si ritrova di fronte al “tradimento” di Aristide Malnati. Proprio colui che credeva essere un suo caro amico salva Licia Nunez e non lei al momento della catena per la nomination del Grande Fratello Vip. Signorini nota subito il dissenso sul volto della Elia e ne chiede motivazione. Lei sbotta: “Aristide con me hai chiuso, non ti voglio più vedere. Non c’è religione in questa casa, orribile! – fa anche una confessione shock – Questo è il colmo, quando gli ho dato il bacio della buonanotte qualche giorno fa ha messo anche un poco di linguetta!”

Antonella Elia furiosa con Aristide: “Più che tradita da lui!”

In salotto, Alfonso Signorini chiede le medesime spiegazioni anche ad Aristide. Perché hai salvato Licia e non Antonella? chiede il conduttore, lui dichiara: “Io con Licia ho un rapporto che è maturato due settimane fa. Io con Antonella ho un’amicizia diversa, molto più critica e non sempre sono d’accordo con quello che fa, col suo comportamento”. Ma la Elia è furiosa: “Sono veramente atterrita. Qui non si finisce mai di scoprire le persone. Tradimento? Di più, tradita e insultata. Più di così non poteva essere!”

