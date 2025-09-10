Nozze dopo sei anni d’amore: Antonella Elia racconta il legame speciale con Pietro Delle Piane, più giovane di 11 anni.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una coppia salda e felice. I due convoleranno a nozze dopo sei anni di relazione e una grande crisi che li ha separati per un certo periodo. La showgirl aveva parlato del compagno dicendo che ha 11 anni meno di lei, che è puro, giovane e la fa divertire tantissimo. Al Corriere della Sera aveva speso ottime parole nei confronti di Pietro Delle Piane: “Lui mi trasferisce il senso della famiglia. Io sono sempre stata un cane sciolto, randagia. Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme a un uomo. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare“.

Ad ottobre 2024 Antonella Elia aveva raccontato a Verissimo alcuni retroscena sulla relazione con Pietro Delle Piane raccontando che il loro rapporto andava sempre meglio. Lui, poco più che 50enne, ha avuto però qualche discussione con la celebre showgirl, soprattutto dopo che la donna è stata una concorrente del Grande Fratello Vip dove ha avuto comportamenti che non gli sono piaciuti. Ecco cos’aveva detto a Silvia Toffanin: “Lui non accetta che io dessi i baci in bocca a tutti, ma io lo faccio senza malizia perché da bambina lo facevo per gioco“.

Antonella Elia: “Pietro è diventato fondamentale per me”

Antonella Elia aveva anche raccontato che Pietro Delle Piane le ha chiesto di sposarla per ben due volte e sebbene lei abbia detto sì, poi non si mette in moto per organizzare il matrimonio e così, ogni volta passa del tempo. “Alla terza proposta mi metterò in azione“, ha detto lei sempre a Silvia Toffanin, consapevole che il compagno è una persona estremamente importante per la sua vita: “Pietro è diventato fondamentale per me, è una parte di me. Non potrei vivere senza di lui“.