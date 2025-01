Antonella Elia sarà ospite al programma Storie di Donne al Bivio Venerdi 3 Gennaio 2025. Nel corso della trasmissione la donna parlerà di tanti temi e tra questi alcuni riguardo la sua vita privata e i suoi ex fidanzati. Andiamo a vedere alcune delle loro storie che più hanno fatto rumore negli ultimi anni e chi erano.

Dopo l’infanzia difficile si è parlato in passato di qualche flirt ma Antonella Elia è sempre rimasta riservata riguardo le sue storie d’amore. Ha avuto una storia – non molto duratura – con Marco Senise e i rapporti sono finiti piuttosto male. Non vi sono dettagli ma lui ha raccontato un aneddoto particolare durante un’intervista da Barbara D’Urso:

“La goccia che fece traboccare il vaso fu in piena notte quando lei mi disse all’improvviso ‘Ho voglia di dormire da sola, vai via”, non vi sono altre motivazioni e il conduttore ha raccontato più volte che questa storia fosse vera. D’altro canto Antonella Elia ha parlato solo una volta di questa storia in passato rivelando che in fin dei conti era durata piuttosto poco (circa due mesi) e che la storia con lui è stato un errore.

Antonella Elia e alcuni particolari flirt riguardo la sua vita privata

Per cinque anni (dal 2013 al 2018) Antonella Elia è stata insieme al professore universitario Fabiano Petricone ma alla fine è stata la donna a mettere fine a questa storia. Antonella parlò di questo rapporto direttamente in un’intervista a Vanity Fair e riguardo il motivo della loro rottura ha spiegato: “E’ stato l’uomo più intelligente che io abbia mai incontrato, per me però ora è come un fratello”, chiarendo che il motivo della fine è stata la mancanza di passione.

Proprio nel 2018 Antonella Elia ha cominciato la sua storia con Pietro delle Piane, una storia che ha vissuto diversi tira e molla ma che ora dovrebbe portare loro al matrimonio. Parlando proprio di matrimonio la donna ha confessato di aver sempre desiderato sposarsi ed avere dei figli ma che finora non ci sia mai riuscita:

“Vivo il mio desiderio di maternità come un sogno, un pò come lo sposarsi con l’abito bianco”. Poi però la donna è consapevole che i tempi purtroppo sono passati e infatti ha chiarito: “Credo fortemente che una madre debba avere l’età giusta per fare un figlio, io sono grande e non ho quel desiderio di maternità fortissimo per soprassedere le difficoltà che implicano questi momenti”, ha spiegato la donna.