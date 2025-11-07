Antonella Elia, ospite oggi a La Volta Buona, ha spiazzato tutti sul rapporto con il compagno Pietro Delle Piane: “Le nozze? Ci siamo presi una pausa…”.

Dai 5 Tibetani alle riflessioni sulla vita sentimentale è un attimo; Antonella Elia, raccontando delle sue pratiche quotidiane all’insegna della meditazione, svela a La Volta Buona un colpo di scena relativo al rapporto con il compagno Pietro Delle Piane. Appena 20 giorni fa quest’ultimo raccontava del matrimonio imminente, almeno dal punto di vista dei propositi; eppure, quest’oggi la showgirl ha rivelato che le cose sono cambiate in maniera anche piuttosto netta.

Elena Santarelli e Antonella Elia, scintille a La Volta Buona: “Non mi lasci parlare!”/ “Siamo in diretta…”

Tutto parte dal recente compleanno di Antonella Elia: “Pietro cosa ti ha regalato?”, domanda ingenuamente Caterina Balivo a La Volta Buona per poi dimostrarsi spiazzata dalla risposta della showgirl. “Vuoi proprio saperlo? C’è un problema, ho preso alcuni mesi sabbatici… da lui!”. La conduttrice del talk non si spiega questo dietrofront, sottolineando appunto i discorsi sul matrimonio fatti di recente. “Se l’ho lasciato? Siamo in un momento di riflessione perchè non mi sento pronta”, ha aggiunto Antonella Elia: “E’ una cosa dipesa da entrambi, non solo da me; ognuno ha le sue parti di colpa”.

Antonella Elia, chi è: età, genitori, compagno e malattia/ Cosa fa oggi la celebre soubrette

Antonella Elia a La Volta Buona: “Ho deciso di praticare l’astinenza sessuale…”

Ma quindi, Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati? La risposta è forse nel mezzo, anche se Caterina Balivo sottolinea: “A questa età vuol dire che vuoi finire un rapporto, ormai siamo grandi!”. La showgirl non è totalmente d’accordo pur confermando le frizioni subentrate che dunque mettono in discussione anche la possibilità di convolare a nozze a dispetto degli annunci di queste settimane. “Ho deciso di praticare l’astinenza sessuale” – ha aggiunto Antonella Elia alimentando la reazione divertita della conduttrice de La Volta Buona – “Pur avendo ancora gli istinti prendo un po’ di mesi sabbatici per cercare di elevarmi e raggiungere un po’ il divino…”