Antonella Elia “ci prova” con i rugbisti/ Video, “siete di Tonga! Che coincidenza…”

Antonella Elia vola alle Isole del regno di Tonga per le sue vacanze estive. La showgirl lo ha annunciato su Instagram, dove ha pubblicato anche di un incontro casuale con la nazionale di rugby locale. «È un bel segnale», ha scherzato lei sui social. Ma è il video ad essere a dir poco esilarante. Antonella Elia infatti senza provare alcun imbarazzo si è fermata a parlare con i giocatori all’aeroporto di Fiumicino, quasi a voler flirtare con loro. «Sono molto felice. Ho incontrato dei ragazzi di Tonga», ha esordito lei nella clip che ha poi condiviso. E quindi dopo le presentazioni ha abbozzato un’intervista improvvisata che però ha suscitato l’imbarazzo dei giocatori, intenti a rilassarsi in aeroporto prima della partenza. Ma del resto non potevano sapere quanto sia estroversa la showgirl. «Noi stiamo andando a Tonga a fare snorkeling con le balene», ha proseguito lei imperterrita. E dopo che uno della squadra le ha assicurato che si divertirà, ha proseguito nelle Instagram Stories con il suo diario di viaggio.

ANTONELLA ELIA E IL VIAGGIO A TONGA

«Sto andando molto lontano. Indovina indovinello, dove sto andando? Sarà un viaggio lunghissimo, dall’altra parte del mondo», ha raccontato Antonella Elia nelle sue Instagram Stories. La showgirl ha precisato che la prima tratta è di 12 ore. Infatti poi si è geolocalizzata a Seul. «Chiaramente viaggio in Economy», ha aggiunto. L’ex valletta della Ruota della fortuna si è poi imbattuta in una ruota che l’ha riportata indietro nel tempo, quando lavorò nel celebre quiz televisivo italiano a premi. «Beh se arrivi a #seul e trovi da girare la #ruota!!!», ha scherzato in un post pubblicato sempre sui social. Ma la capitale della Corea del Sud è solo una tappa della sua vacanza, come ha ribadito poi. «Prima #tappa verso la destinazione #finale…». E poi è tornata a parlare del motivo per cui ha intrapreso questa “avventura”, cioè realizzare un sogno che coltiva praticamente sin da piccola. «Ho sempre avuto un #desiderio e… forse riuscirò a realizzarlo…», e poi ha aggiunto l’emoticon della balena.

