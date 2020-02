ANTONELLA ELIA / Clizia Incorvaia:”Io non ci sto con gli ipocriti” (Grande Fratello VIP)

Antonella Elia è riuscita a dividere il gruppo che aveva creato al Grande Fratello Vip 4. Dopo essere entrata nelle grazie di quasi tutte le donne del programma, la showgirl si ritrova adesso con tante dita puntate. A partire da Adriana Volpe, indecisa sulla sua vera natura, fino a Paola Di Benedetto, seppur con un punto di vista un po’ più bonario. La conduttrice infatti teme che la lite con Taylor Mega e quella più recente con Fernanda Lessa siano state organizzate a tavolino solo per una questione di visibilità. L’ex Madre Natura invece è più positiva: crede che molto faccia parte del suo carattere. “Lo so che ferisce”, ha detto alle amiche in camerata, riferendosi alla Elia. Nonostante questo, la Di Benedetto si dichiara pronta a chiudere ogni tipo di rapporto con la showgirl, nel caso in cui dovesse scoprire una cosa del genere. “Impara a capire la natura delle persone”, suggerisce intanto Licia Nunez a Clizia Incorvaia. “Non mi piacciono le persone false, io non ci sto con gli ipocriti. Io la natura l’ho capita eccome. Infatti non ho aggiunto niente, hai visto?”, dice invece l’amica. Il discorso riguarda infatti la Elia, per via dell’atteggiamento offensivo avuto nei confronti dell’ex moglie di Francesco Sarcina. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia.

TUTTI CONTRO ANTONELLA ELIA…

Antonella Elia finirà presto in nomination? Il pubblico del Grande Fratello Vip 4 è ancora diviso: chi la ama, chi la odia. Chi non sa cosa pensare. Eppure ora che le alleanze nella Casa si sono infrante, la showgirl rischia davvero molto. Soprattutto perchè le amiche sembrano essersi coalizzate fra di loro e averla presa un po’ di mira. Non che la Elia non se la sia andata a cercare in qualche modo, visti gli scontri di cui si è resa protagonista. Persino Barbara Alberti, che l’aveva consolata a mo di mamma nella prima settimana, sembra aver preso le distanze da lei. Antonella si ritrova così guardata a vista da tutte, ormai alleate di Adriana Volpe e sul chi va là. Ora che la Elia ha perso anche la stima dell’amica Licia Nunez, c’è da chiedersi se si avvicinerà ancora di più a Carlotta Maggiorana oppure no. Di nuovo in nomination questa settimana, la modella sembra essere in qualche modo d’accordo con la visione della Volpe, ovvero che la showgirl potrebbe aver sfruttato le liti per mettere in atto una sua particolare strategia.

