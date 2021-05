Antonella Elia/ “Con Pietro Delle Piane è tutto diverso ora”

Antonella Elia tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. Dopo aver “dismesso” i panni di opinionista all’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2020, la Elia è tornata a far parlare di se per via della tormentata storia d’amore con Pietro Delle Piane. Dopo l’esperienza di Temptation Island Vip da cui erano usciti separati, la coppia è stata protagonista di una serie di tira e molla che hanno occupato le pagine di gossip, ma anche i salotti televisivi.

Adesso a distanza di tempo i due sono tornati insieme. A confermarlo è stata proprio la conduttrice dalle pagine di Diva e Donna: “stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”. La Elia parlando della ritrovata serenità con il suo Pietro ha parlato delle sue storie precedenti confessando: “il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”.

Antonella Elia e il tumore: “la diagnosi precoce può salvare la vita”

Antonella Elia recentemente ha parlato per la prima volta anche della sua lotta contro il tumore. “Anche le cose brutte servono – ha detto l’opinionista del GF VIP su Twitter – tutto questo a me è servito per fare pace con un dolore che tenevo chiuso in me. In questi ultimi giorni ho capito che non dovevo vergognarmi e mi sono raccontata a Terry Marocco su Panorama”.

Non solo, la Elia ha poi aggiunto: “Mi sono messa a nudo su Panorama per dire che non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita: la prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo. Grazie di cuore a tutte le persone che mi sono state vicino, un grazie al mio amico e ufficio stampa per avermi incoraggiata a parlare dell’intruso, al mio oncologo Dottor Andrea Botticelli alla fantastica penna di Terry Marocco e allo scatto di Stefano Grasso”. Infine la Elia parlando di cancro ha citato Nadia Toffa, scomparsa di tumore nel 2019, dicendo: “rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire”

