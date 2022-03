Antonella Elia contro Katia Ricciarelli “Non ama le donne”/ “Ha detto cose tremende…”

Antonella Elia, dopo essere stata concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip, per l’edizione attualmente in onda che si concluderà lunedì 14 marzo, è stata una spettatrice. Seguendo da casa le avventure dei vipponi, la Elia non risparmia critiche a Katia Ricciarelli. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi alla vigilia del suo impegno come giudice de La Pupa e il secchione, la Elia non risparmia critiche alla cantante lirica, rea di non essere stata un’amica delle donne.

“Se Katia Ricciarelli è stata la Elia di quest’anno? No, non mi paragoni a lei, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me“, ha spiegato la Elia facendo riferimento alle diverse discussioni che la Ricciarelli ha avuto sia con la Trevisan che con la fidanzata di Manuel Bortuzzo.

Antonella Elia: “Nathaly Caldonazzo? Mi paiceva…”

Nell’intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, Antonella Elia non ha parlato solo di Katia Ricciarelli, ma anche di Nathaly Caldonazzo. Entrata nella casa a dicembre, Nathaly aveva instaurato un ottimo rapporto con la maggior parte dei concorrenti. Nelle ultime settimane, tuttavia, gli scontri tra la Caldonazzo e gli altri vipponi come Jessica Selassiè e Alessandro Basciano si sono ripetuti. Sulla Caldonazzo come concorrente del reality, la Elia ha detto:

“A me piaceva Nathaly, perché dice quello che pensa senza filtri, non me l’aspettavo. A Pietro invece piace Soleil, dice che ha dato tantissimo al programma”, ha concluso Antonella.

