Antonella Elia ripercorre le tappe significative della sua vita: dall'incidente che costò la vita al padre alla scoperta del tumore, fino al rapporto con...

La vita di Antonella Elia è stata alquanto travagliata e turbolenta, fin dalla gioventù. La showgirl perse ancora piccolissima l’amata mamma, un trauma che le provocò ferite profonde e che complicò il suo adattamento a scuola, nel rapporto con gli altri bambini. “Provavo vergogna, temevo che mi chiedessero il suo nome o dove era”, ha confidato in una intervista a Verissimo. A peggiorare la cosa, qualche tempo, il grave incidente che costò la vita al papà.

Un incidente in cui rischiò di essere coinvolta anche lei, se non fosse stato per il suo ‘sesto senso’ che le suggerì di non andare in vacanza con il papà e la compagna. “Mi sono voltata verso la macchina e scambiai uno sguardo con mio padre. Gli dissi addio. Ricorderò per sempre l’ultimo sguardo che gli ho dato”, il ricordo choc di Antonella Elia.

Antonella Elia, la paura per la malattia e lo choc dopo l’operazione, l’amore per Pietro Delle Piane

Le sofferenze e dolori sono tornati a bussare nella sua vita nel 2016, quando Antonella Elia scoprì di avere un tumore al seno. Una scoperta devastante, che ha messo completamente in discussione le certezze della showgirl, ferita e spaventata per le sue condizioni di salute. “Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”, il racconto choc di Antonella.

Poi l’amore per l’attore e compagno Pietro Delle Piane, con cui ha condiviso un amore da montagne russe, tra alti e bassi, addii e ritorni. Ora un matrimonio all’orizzonte, già rinviato a data da destinarsi perché la coppia pare essere impegnata nei lavori di ristrutturazione casa. Insomma, l’idea di sposarci c’è, manca ancora una data per trasformarla in realtà.

