Antonella Elia difende Lulù Selassiè: “Lei è sincera, Manuel no”/ “Non si chiude…”

Antonella Elia difende Lulù Selassiè

La fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che, per sette mesi, ha fatto sognare il pubblico del Grande Fratello Vip 6, continua a far discutere soprattutto per i modi in cui è avvenuto l’addio. Come ha raccontato Lulù in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, del comunicato con cui Manuel ha annunciato la rottura ne ha scoperto l’esistenza tramite i social. La Selassiè ha così spiegato di essere stata bloccata da Manuel su Whaysapp poco prima del comunicato e di non essere riuscita ad avere un confronto con lui. La principessa non ha nascosto di nutrire la speranza di poterlo rivedere per avere un chiarimento in nome di quell’amore che, a detta della Selassiè, entrambi provano ancora.

Franco Bortuzzo, nuova stoccata a Lulù "I genitori ci vedono lungo"/ "Si discosta…"

Della fine della storia tra Manuel e Lulù si è occupata spesso Barbara D’Urso all’interno delle puntate di Pomeriggio 5. Nel corso dell’appuntamento del 4 maggio, tra gli ospiti, c’era anche Antonella Elia che ha difeso Lulù puntando il dito contro Manuel Bortuzzo e la modalità con cui ha scelto di chiudere la storia.

Lulù Selassié e LDA, gossip sulla coppia/ La reazione del rapper

Antonella Elia contro Manuel Bortuzzo dopo la fine della storia con Lulù Selassiè

Se Soleil Sorge ha scelto di esprimere la propria solidarietà nei confronti di Lulù Selassiè facendo un gesto social che ha rapidamente fatto il giro del web con cui ha dimostrato di essere dalla parte della principessa dopo la rottura da Manuel Bortuzzo, Antonella Elia, nel salotto di Pomeriggio 5, difende a spada tratta la principessa accusando Manuel di non essere stato sincero con la Selassiè.

“Sono dispiaciuta che Manuel l’abbia bloccata su WhatsApp. Non credo che Lulù sia una persecutrice. Quindi il tuo compagno, il tuo ex, il tuo innamorato che ti blocca su WhatsApp cosa rappresenta? Lulù è stata sincera fin dall’inizio e Manuel no!” – ha detto la Elia che ha poi aggiunto – “Perchè sennò chiudi una storia ma con una certa classe, stile. Comunque proteggi la donna con cui sei stato, anche se solo sette mesi!”. Parole a cui la stessa Soleil, ospite della stessa puntata di Pomeriggio 5, ha annuito dimostrando di essere d’accordo con la Elia.

Katia Ricciarelli "Rottura Manuel e Lulù? Sapevo sarebbe finita"/ "Lei effimera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA