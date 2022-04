Antonella Elia distrugge Flavia Vento “Mi fai pena”/ “Starnazzi come una gallina”

Scoppia la lite a La Pupa e il Secchione show tra Antonella Elia e Flavia Vento quando Barbara D’Urso mostra all’ex pupa le dichiarazioni rilasciate dall’opinionista a La Pupa Party. La Elia, chiamata a dire la sua sulla Vento, l’ha aspramente criticata: “Io detesto i fuggitivi, detesto le persone che non sanno prendersi la responsabilità delle loro scelte, mi fanno anche un po’ pena. Flavia Vento, cambia lavoro!” In studio, Flavia replica: “Sei una strega cattiva, però le streghe cattive, purtroppo, sai come finiscono nelle favole…” L’opinionista non rimane in silenzio e, anzi, rincara la dose: “Mi fai pena! – tuona contro la Vento che la interrompe poi continuamente – Ma perché starnazza come una gallina e non fa mai parlare nessuno? Ti volevo consigliare il lavoro: vai in campagna, coltiva la terra e le verdure.”

Flavia Vento è Dorothy del Mago di Oz a La Pupa e il Secchione/ "Non sarà da sola..."

Volano insomma parole forti tra Antonella Elia e Flavia Vento nel corso della semifinale de La Pupa e il Secchione show: la lite si conclude con la disastrosa esibizione dell’ex pupa sulle note di ‘Somewhere over the rainbow’ nei panni di Dorothy del Mago di Oz.

