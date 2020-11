Antonella Elia: “È finita per sempre con Pietro Delle Piane”/ “Sono single!”

“Come va il cuore? È spezzato!” È con questa affermazione che Antonella Elia apre la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020. Stuzzicata da Alfonso Signorini, l’opinionista arriva a svelare che purtroppo le cose col fidanzato Pietro Delle Piane vanno male, anzi, sono finite per sempre. “È finita, stavolta per sempre!” sono infatti le parole della Elia che amaramente ha detto in diretta su Canale 5. Così ha concluso eliminando ogni residuo dubbio: “Ora sono single!” Dopo mesi di tira e molla, dunque, la storia che ha tenuto col fiato sospeso durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip sembra abbia raggiunto il suo punto di non ritorno: Antonella e Pietro non sono più una coppia e non c’è possibilità, a quanto pare, di sperare in un chiarimento futuro.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: è finita “per sempre”

D’altronde la loro storia ha subito uno stop molto pesante alla fine di Temptation Island, quando Antonella Elia ha deciso di prendere una pausa di riflessione e comprendere se Pietro fosse davvero l’uomo giusto per lei. Lui, però, non si è arreso: ha cercato di corteggiarla e riconquistarla in ogni modo e sembrava esserci quasi riuscito. Pare sia però accaduto qualcosa di importante che ha ribaltato la situazione, causando la chiusura definitiva della loro storia d’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA