Antonella Elia e il suo compagno Pietro delle Piane sono sempre più uniti, nonostante le voci di crisi per il rinvio del matrimonio...

Nessuna crisi tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, eppure la data del matrimonio previsto a fine anno sembra destinata a slittare. E’ questa la notizia che ha mandato in tilt i fan della coppia, che attendevano trepidanti il grande giorno. Così sono iniziate a circolare un po’ di voce in merito ad una presunta crisi, che a quanto pare non sussiste. In una recente intervista rilasciata nel salotto de La Volta Buona, infatti, Antonella Elia ha spiegato i motivi che hanno spinto la coppia a valutare seriamente il rinvio delle nozze.

Infatti la showgirl e il suo compagno sono alle prese con dei lavori di ristrutturazione in casa e visti i rallentamenti continui hanno preferito stoppare il matrimonio. “Non ho neanche tavolo e sedie. Non possono invitare nessuno a cena, come faccio a sposarmi”, ha detto sconsolata Antonella Elia nell’intervista da Caterina Balivo.

Antonella Elia e Pietro delle Piane sempre più uniti: “Nonostante tutto…”

Ma la showgirl ha precisato che si tratta solo e soltanto di un rinvio, perché il matrimonio prima o poi si farà. Non sarà a San Silvestro, come aveva programmato, né tantomeno a Cortina. Nei prossimi mesi, quindi, la coppia potrebbe cambiare location e data, come confidato dalla stessa Antonella Elia che ora pensa alla Polinesia.

Riguardo la sua storia d’amore con Pietro delle Piane, la soubrette ha detto che la loro canzone del cuore è Sei nell’anima di Gianna Nannini, confermando che la loro relazione sta procedendo nel migliore dei modi. “Questi brano spiega cosa siamo l’uno per l’altra, al di là delle difficoltà della vita e tutta questa marea di caos che è nella vita di ognuno…”, le sue parole.

