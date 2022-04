Antonella Elia e Nina Godino, ex fidanzate Marco Senise/ “La cosa che mi ha sconvolto…”

Marco Senise è uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Dopo essere stato un volto di punta per anni di Foru, questa sera, debutterà ufficialmente come naufrago sbarcando in Honduras. Sull’Isola, in compagnia degli altri naufraghi, parlerà anche della sua vita privata? Marco Senise ha avuto una fidanzata molto conosciuta dal pubblico come Antonella Elia. Ha avuto anche una storia con Nina Godino. Di entrambe le relazioni, però, non ci sono molte inforumazioni. Il conduttore ha sempre preferito non parlare molto della propria vita privata anche se qualcosa in più si sa sulla relazione con la Elia.

A parlarne, in circostanze diverse, sono state sia la giudice de La pupa e il secchione show 2022 che Marco Senise. La Elia, ricordando la storia con l’ex volto di Forum, in un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso, si lasciò andare alle seguenti dichiarazioni. “Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori. Un errore breve e non intenso. Due mesi scarsi, grazie al cielo”.

Marco Senise e la storia con Antonella Elia

Marco Senise è sempre stato molto riservato e discreto preferendo non parlare della sua vita privata. Tuttavia, in passato, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Pomeriggio 5, nel salotto di Barbara D’Urso, aveva commentato la storia con Antonella Elia svelando qualche dettaglio in più della storia avuta con la showgirl.

“La cosa che mi ha sconvolto di più è che una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua. Alle 3 di notte si sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva rimanere a dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima!”. Sull’Isola si lascerà andare a nuovi racconti?

