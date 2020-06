Antonella Elia e Pietro a Temptation Island 2020/ Sossio Aruta: “lui ingenuo, lei…”

Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane sono pronti a sbarcare nel villaggio di Temptation Island 2020. Una coppia molto passionale come ha dimostrato durante la permanenza di lei nella casa del Grande Fratello Vip e che spera di superare tutte le tentazioni che il villaggio offrirà. A svelare quelle che potrebbero essere le dinamiche di Antonella e Pietro è Sossio Aruta che ha condiviso con la Elia nella casa del Grande Fratello e che conosce bene le dinamiche di Temptation Island avendo partecipato con la compagna Ursula Bennardo. “Antonella non credo cadrà in tentazione: non è una donna che si lascia andare facilmente. Le piace instaurare rapporti di amicizia con gli uomini ma non con Malizia”, ha dichiarato Sossio a Uomini e Donne Magazine.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE A TEMPTATION ISLAND: PARLA SOSSIO ARUTA

Chi cadrà in tentazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane nel villaggio di Temptation Island 2020? Secondo Sossio Aruta, il carattere sarà un’arma in più per Antonella Elia mentre Pietro potrebbe cadere più facilmente in tentazione. “L’impressione è che il suo essere giocherellone possa fargli fare qualche scivolone. Potrebbe prestarsi in modo ingenuo a delle situazioni che potrebbero far arrabbiare la sua compagna”, ha spiegato Sossio al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Aruta, tuttavia, è pronto a scommettere su di loro. “Mi piacciono come coppia li vedo affiatati e complici. Secondo me non avranno grossi problemi. Antonella però non l’ho mai vista esagerare nel dare confidenza agli altri ragazzi. Mi aspetto che lei possa non andare d’accordo con le altre partecipanti”. Antonella e Pietro, dunque, si preparano ad essere dei grandi protagonisti di Temptation. Riusciranno a superare indenni tutte le tentazioni?



