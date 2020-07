Antonella Elia e Pietro delle Piane/ Lei piange: “Sono scioccata” (Temptation Island)

ANTONELLA ELIA PIANGE TRA LE BRACCIA DI UN SINGLE A TEMPTATION ISLAND 2020

Antonella Elia è scioccata da quello che ha visto e anche da quello che vedrà nella puntata di oggi di Temptation Island 2020 in onda eccezionalmente al martedì. Ma cos’altro potrà fare Pietro delle Piane che lei ancora non si aspetta e non ha visto? Queste volte le immagini arrivano dritte dritte dal pinnettu e non da un nuovo falò che la porterà al cospetto di Filippo Bisciglia. Nelle poche immagini presenti nel promo, Antonella Elia vede Pietro avvinghiato alla sua single e questa volta pronto per un ballo un po’ troppo spinto, e cos’altro? La showgirl esce dal pinnettu dicendosi sconvolta e commentando con le sue compagne di viaggio l’ulteriore colpo basso del suo Pietro ma poi succederà dell’altro. Un nuovo frame mostra Antonella Elia in lacrime e tra le braccia di uno dei single, forse è successo dell’altro o ha preso la difficile decisione di incontrare il suo compagno al falò di confronto?

QUELLA DI PIETRO DELLE PIANE E’ SOLO UNA TATTICA?

Nell’ultima puntata di Temptation Island 2020, Pietro delle Piane ha continuato a ribadire il concetto che lui ha lasciato il segno, lui non arido, lui non è egoista e tutto perché ha un figlio a differenza di Antonella Elia che, invece, ha proprio questi difetti che lui ha elencato. I due si sono presi a colpi di difetti dai due villaggi opposti e anche la showgirl non gliele ha mandate a dire dandogli del selvaggio e dell’insicuro ma questo fa pensare ai fan che il loro sia un copione ben scritto. La conferma è arrivata quando Pietro delle Piane ha pensato bene di rivelare a Lorenzo Amoruso di aver usato un punto sicuro allo sguardo indiscreto delle telecamere per baciare una single. Perché dirlo se lo si è fatto di nascosto? Forse solo per farlo sapere ad Antonella Elia senza essere vero? La redazione non ha svelato se si tratta di una tattica o meno ma siamo sicuri che ci saranno altre novità sulla coppia.



