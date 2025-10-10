Antonella Elia e Pietro Delle Piane, rimandato il matrimonio: quando si sposa la coppia? Nessuna crisi in corso, perché hanno dovuto rinviarlo

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il matrimonio più volte rimandato

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati annunciati tra gli ospiti ufficiali della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio, venerdì 10 ottobre 2025, su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. La coppia si racconterà ai microfoni della padrona di casa Caterina Balivo e, con buone probabilità, verrà dedicato ampio spazio alla loro storia d’amore che li vede sentimentalmente legati ormai da diversi anni.

La coppia si è fidanzata nel 2018 e, da quel momento, ha vissuto un’altalena di emozioni tra allontanamenti e riavvicinamenti continui. Nel 2020 la sfida più grande è stata quella di mettere alla prova la forza del loro amore attraverso la partecipazione a Temptation Island; ostacolo superato pur tra diversi alti e bassi e nonostante non siano mancati anche negli ultimi anni diversi momenti di crisi.

La coppia è ora pronta a compiere il passo più importante, quello del matrimonio, che è nei loro piani futuri ormai da tanto tempo sebbene abbia subito diversi rinvii…

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ignota la data delle nozze ma nessuna crisi

Ma che cosa sappiamo in merito al futuro matrimonio di Antonella Elia e Pietro Delle Piane? La coppia per diverse volte ha dovuto rimandare le nozze, che al momento non hanno ancora una data effettiva. Durante un’intervista rilasciata a La volta buona lo scorso mese, la showgirl aveva svelato qualche dettaglio in più, a cominciare dal giorno prescelto, quello di San Silvestro, ma non si sa ancora se avverrà quest’anno.

“Devo prima finire la casa, hanno fatto dei lavori schifosi! Come faccio a sposarmi se non ho nemmeno il tavolo con le sedie?”, ha spiegato nel salotto di Caterina Balivo, preannunciando dunque un nuovo rinvio della data più importante.

Tra i due non v’è alcuna crisi in corso, dunque, però la questione matrimonio è ancora tutta da programmare così come il viaggio di nozze. Esclusa l’ipotesi Cortina, come confermato dalla stessa Elia in quell’intervista, poiché la sua preferenza sarebbe la Polinesia.