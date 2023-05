Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano?/ Addii e ritorni di fiamma

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la storia d’amore tra alti e bassi

Antonella Elia e Pietro Delle Piane saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 8 maggio, di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno iniziato a frequentarsi nel 2019, dopo essersi conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. La loro storia è stata resa pubblica quando la Elia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Poco dopo hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro amore: i due hanno lasciato separatamente lo show.

“Con Pietro è davvero finita, mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo”, ha confessato Antonella in un’intervista a Verissimo. Nel 2021 sono tornati insieme: “Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”, ha detto la showgirl a Diva e Donna.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano?

“Pietro ha 11 anni in meno di me, è giovane, intatto, puro. Mi fa divertire moltissimo. A Temptation è stato un disastro perché voleva recitare il ruolo di quello che mi faceva ingelosire. Si è fatto odiare da tutti, me in primis, per tanto tempo. Mi trasferisce il senso della famiglia… Per la prima volta sto costruendo qualcosa insieme a un uomo”, ha detto Antonella Elia al Corriere della Sera. Dopo una serie di alti e bassi, la conduttrice e il compagno Pietro Delle Piane sembrano aver trovato la loro stabilità e sono pronti a fare il grande passo: “Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi. Ormai siamo sicuri l’uno dell’altra…”, ha detto lo scorso anno l’attore sulle pagine di Nuovo.

