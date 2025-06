Dopo 5 anni d’amore, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono pronti a diventare marito e moglie. Un gossip, quello del possibile matrimonio, che circola ormai da tempo ma che solo oggi trova la conferma dai diretti interessati. La notizia è stata infatti annunciata durante l’ospitata della coppia a Storie di donne al bivio week end, nella puntata che andrà in onda sabato 14 giugno alle 15 su Rai2.

“Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro”, ha annunciato Pietro Delle Piane durante l’intervista rilasciata a Monica Setta, portando alla compagna e futura moglie una rosa Baccara e un anello. In precedenza si era parlato di un possibile matrimonio in Polinesia, ma la coppia ha smentito questa possibilità, svelando che le nozze saranno celebrate sulla neve.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il matrimonio è vicino: lei spiega perché ha deciso di sposarlo

Dopo aver annunciato l’imminente matrimonio, Antonella Elia ha preso parola per spiegare cosa l’ha portata a decidere di compiere questo importante passo: “Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia.” ha ammesso la showgirl, che ha alle spalle un passato, a partire dall’infanzia, non proprio semplice. Lei stessa lo ha ricordato a Monica Setta e al pubblico di Rai 2: “Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato.” Il compagno le ha fatto ricredere sull’amore e sul legame del matrimonio: “Da quella prima volta che mi baciò in macchina – era inverno e il riscaldamento era rotto – non ci siamo più lasciati”, ed è proprio in una location che ricorda quel momento che i due diventeranno marito e moglie.