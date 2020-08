Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme?/ Paparazzati al mare…

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? L’ex gieffina e l’attore si sono lasciati al termine dell’avventura nel villaggio di Temptation Island 2020. La Elia non è riuscita a superare non tanto il presunto bacio tra Pietro e una tentatrice, quanto le parole, a volte “pesanti” che Delle Piane le ha rivolto nel corso delle varie puntate. Di fronte alla sofferenza di Antonella, Pietro Delle Piane le ha chiesto più volte scusa non ottenendo, però, il perdono della compagna. Dopo un mese, i due si sono ritrovati nuovamente con Filippo Bisciglia a cui hanno raccontato di essersi sentiti spesso dopo Temptation Island. La Elia, in particolare, ha dichiarato di aver sentito molto la presenza di Pietro al suo fianco, ma di non riuscire ancora a perdonarlo non escludendo, tuttavia, di farlo con il tempo. Oggi, però, le foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola dal 5 agosto mostrano Antonella e Pietro insieme al mare.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE INSIEME AL MARE: ANCORA VOLTI TESI

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati beccati insieme al mare dal settimanale Chi che mostra le immagini di una coppia che starebbe cercando di ritrovarsi. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Antonella Elia non appare ancora molto serena. L’avventura nel villaggio di Temptation Island 2020 sembrerebbe aver lasciato il segno sull’ex valletta di Mike Bongiorno che non ha mai nascosto di essere stata molto delusa dalle parole che le ha riservato Pietro con cui era pronta a convolare a nozze. Tuttavia, nonostante tra i due sembra esserci ancora un po’ di gelo, Antonella e Pietro si sarebbero riavvicinati e starebbero provando a ritrovarsi dimenticando quanto accaduto nel programma dell’amore. Ci riusciranno?





