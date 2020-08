Antonella Elia e Pietro Delle Piane spariti dai social/ Si sono lasciati oppure no?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo l’addio a Temptation Island 2020 hanno lasciato i social. Una delle coppie più discusse dell’ultima edizione del reality show dei sentimenti campione d’ascolti di Canale 5 ha volontariamente deciso di non pubblicare più nulla sui social network. Nessuna foto, video o altro da parte della ex concorrente del Grande Fratello Vip e da parte dell’attore e doppiatore, ma ora i fan si domandano ‘cosa è successo tra loro?’. In tanti si chiedono “si sono lasciati oppure no?”. La curiosità di scoprire come sono andate le cose tra i due è davvero alta considerando che, dopo il falò di confronto che ha visto la Elia uscire da sola dal programma, la (ex) coppia si è poi ritrovata dopo un mese. Un incontro pacifico suggellato anche da un mazzo di rose rosse donate da Pietro alla sua amata Antonella che, anche in quell’occasione, decise di non perdonarlo. Quel momento per molti è sembrato come uno spiraglio di speranze per Pietro Delle Piane di recuperare il suo rapporto con Antonella Elia dopo le pesantissime parole spese per lei con la tentatrice all’interno del programma.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo Temptation stanno insieme?

Nonostante un ritratto di “donna arida, irrealizzata e destinata ad un casa pensione”, Antonella Elia ha sorpreso tutti sul finale chiedendo alle telecamere di Temptation di registrare un suo messaggio di sfogo indirizzato al pubblico del programma. “Io deciderò di perdonare Pietro, sarà una decisione solo mia, che io valuterò attentamente e che prenderò quando ne sarò veramente sicura, il perdono non è segno di debolezza, il perdono è un grande segno di forza e spero un giorno di avere la forza di poterlo perdonare. Adesso sicuramente non ho la forza di poterlo perdonare e quindi ho deciso di prendere del tempo per me, di stare da sola” ha detto la Elia che, nonostante tutto, ha voluto in un certo senso salvare la faccia al suo fidanzato e quindi alla sua storia. “Pietro è molto di più di quello che è uscito e che si è visto, è un mondo enorme e meraviglioso Pietro e ci tenga che non venga comunque ferito e additato come un mostro perché non lo è, e non voglio più che si pensi che lui è solo quello che ha fatto vedere” ha detto la conduttrice in una sorta di processo televisivo da cui Pietro ne sarebbe uscito “sano e salvo”. Un processo che al momento non ha alcun seguito visto che la coppia ha deciso di nascondersi in un rigoroso silenzio “social”!



