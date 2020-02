Antonella Elia e Pietro Delle Piante fingono?/ Dottoressa a Non è la D’Urso: “espressioni non reali”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono messi d’accorso sul tradimento? Una nuova bomba è scoppiata sulla concorrente del Grande Fratello Vip 2020 direttamente dagli studi di Live – Non è la D’Urso dove la padrona di casa ha invitato una dottoressa esperta di mimica facciale per cercare di capire se la Elia stia fingendo oppure no. La dottoressa Annamaria Casale ospite a Live – Non è la D’Urso ha commentato in diretta il filmato in cui Antonella incontra il fidanzato Pietro all’interno della casa; un confronto che non è passato inosservato e che ha visto la dottoressa mettere in dubbio la sincerità della conduttrice. “Qua vediamo Antonella Elia che aggrotta molto gli occhi e li stringe: è come se volesse con questa espressione andare a calcare un’emozione che in realtà non è forte come vorrebbe dimostrare. In questo caso non troviamo nessuna espressione tipica dell’arrabbiatura: la fronte ha la muscolatura distesa, sono espressioni calcate e forzate non reali” ha detto la dottoressa esperta di mimica facciale che poi commenta la parte finale del video in cui Antonella si lascia andare ad un sorriso ironizzando sulla possibilità di fidanzarsi con Aristide: “la percezione complessiva è quella di una persona che ha voluto esasperare espressioni relative allo stupore e la rabbia. L’ espressione naturale e genuina è del sorriso finale”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: tradimento organizzato a tavolino?

Durante la puntata di Live – Non è la D’Urso a mettere in dubbio la veridicità del presunto tradimento di Pietro Delle Piane verso Antonella Elia sono stati anche alcuni degli ospiti in studio. A cominciare da Vladimir Luxuria e Giovanni Ciacci fino a Enrica Bonaccorti che in passato ha lavorato con la Elia e più volte è rimasta fregata. “Antonella è molto intelligente, fa la scema ma non lo è. Quando lavoravamo insieme a Non è la Rai, io ho cercato di aiutarla, di fare cose per lei e puntualmente mi ha fregata. Ogni volta mi chiedevo ‘ma come è possibile che mi abbia fregato di nuovo?’. Io non le credo assolutamente, fin da subito ho pensato che fossero d’accordo. È intelligente, ma è inaffidabile sul lavoro” ha detto la Bonaccorti che ha insinuato anche lei la possibilità di un accordo a tavolino tra la Elia e il fidanzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA